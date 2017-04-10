大马股市退2点 经济新闻

（吉隆坡10日讯）今日大马股市轻微下跌，主要是市场缺乏强劲的购兴。

闭市时，富时吉隆坡综合指数下跌2.20点至1739.52点。

开市时下跌1.99点至1739.73点，它在全日徘徊在1737.37点至1741.68点之间。

市场情绪欠佳，上升股仅430只、下跌股达468只、381只平盘、447只没有交易，以及19只暂停交易。

全日成交股额36亿6110万4900股，涉及金额21亿472万8772令吉。

交易商表示，本地市场在美国对叙利亚进行导弹袭击后出现了看空的情绪，引发了地缘政治风险，并促使投资者倾向于避险投资如政府债券。

他补充：“本周地缘政治风险将会继续打击市场情绪，但是某些个别股项获得投资者的购兴所支持。”

其他指数方面，全股项黄金指数起2.91点至12416.27点、富时100指数添1.00点至12041.56点，以及富时黄金回教指数增7.09点至12890.02点。

富时70中型股指数上涨62.12点至14738.87点，以及富时创业板指数上升51.71点至6245.65点。

金融股指数上扬13.47点至15717.51点、工商股指数晋2.06点至3260.50点，但是种植股指数下挫56.71点至8107.07点。