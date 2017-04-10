建筑业务贡献较大 怡克伟士半年毛利飙涨6倍 经济新闻

（吉隆坡10日讯）怡克伟士有限公司（EKOVEST，8877，建筑组）公布，在截至2016年12月31日止上半财政年，所取得的税前利润按年从1526万令吉飙涨6.18倍至1亿962万令吉。

该集团在致函大马交易所的文件中表示，毛利暴增是由于建筑业务贡献较大。

它称，营业额由前期的3亿1774万令吉上升至4亿7850万令吉。

怡克伟士说：“毛利和收入较高，主要是DUKE第2期工程建设贡献较高收入，以及斯迪亚旺沙-班底高速公路（SPE）的初期建设工程开始进行，该公路前称为DUKE第3期。”

另一方面，它在截至2016年12月31日止第2财季，所取得的税前利润按年从1011万令吉猛增4.5倍至5544万令吉。

至于营业额由之前的1亿8356万令吉上扬至2亿7495万令吉。

该集团董事经理拿督斯里林景清透露：“董事局预期，DUKE第2期目前进行中的工程、大道收费，以及产业发展活动的未入账销售收入，均有助贡献我们于本财政年度之营业额及盈利。”

此外，他在另一份声明中指出，最近获颁发39亿6000万令吉的SPE主要合约，预计将有助于集团的营业额和盈利能力。

与此同时，怡克伟士在致函大马交易所的另一份文件中宣布，其全资子公司怡克伟士建筑私人有限公司已获WCM电力私人有限公司颁发595万令吉的合约。

上述合约是为吉隆坡的“EkoCheras”商业发展项目供应、交付、卸载、安装、测试和调试发电机组。