“没了脚也可活出明天” 主妇不放弃未来人生获赞 北马新闻

报道：王康妮、司徒瑞琼

（槟城10日讯）感染食肉菌入院的妇女李岫励，在与可怕的食肉菌博斗一周后还是保不住左腿。

面对要截肢的艰难一刻，李岫励还是坚强面对。她今日在获知自己的左腿保不住后，有脸书上贴文说，“即使面对沉重的打击，她仍然鼓起勇气面对挑战，不想就此放弃自己未来的人生。”

她在文中还不忘感谢所有关心及帮助过的人，同时也希望集合大家的力量为她祈祷，并期许她即使没有了脚，也可以活出不一样的明天。

40岁的李岫励说，她被告知她的左腿肌肉已坏死，必须截肢。李岫励的病情传出后，亲友们都给予她最大的关心与慰问，特别是其丈夫涂智得，更是停工全职给太太照顾。

冀筹10万医药费

为了增加太太的免疫力，涂智得已连续4天到医院输送白血球。他通过报章呼吁公众捐血及白血球，让太太渡过这难关。希望通过《光华日报》好人好事基金，筹募10万令吉的医药费，解决面临的资金问题。

《光华日报》好人好事已经开始为李岫励筹募所需的医药费。有意协助者，可以直接将义款交到《光华日报》总社“好人好事”义款部或各地办事处，交由本报代收；或将义款直接汇入“好人好事”Kwong Wah Yit Poh Press Bhd户头；CIMB银行户头号码：8004320381或OCBC银行户头730-109307-2。

汇款后须将银行收据传真至义款部04-2617724（9am-5.30pm），或电邮至donation@kwongwah.com.my，并附上捐款者姓名、电话、地址、捐款对象及款项，以便寄出收据。

此外，读者也可通过支票或WANG POS方式邮寄到“光华日报”义款部，请注明：KWONG WAH YIT POH PRESS BHD CHARITY FUND，地址：19，Lebuh Presgrave，10300 Pulau Pinang。