蔡英伟：女子攀山染食肉菌 忍痛2天走出山保腿 北马新闻

报道：王康妮、司徒瑞琼

食肉菌凶险让人猝不及防。29岁女登山客就曾于两年前，在攀登大汉山途中遭食肉菌感染，最后凭藉坚毅，随队员拖着发黑左腿徒步两天出山，才保住左腿。

40岁职业妇女李岫励上周感染食肉菌，经过一周搏斗仍逃不过截肢命运。不过，李岫励通过脸书贴文为自己“打气”，期许可以完成手术，再活出不一样的明天。

实际上，食肉菌感染近来成了网络热门搜索词。不久前，香港一名妇女就因在公厕遭污水沾脚，引发食肉菌感染，最后截肢了却也保不了命，引起广大关注。

然而，食肉菌其实一直潜伏在周遭环境。除了公厕外，高山大林也是危机四伏。其中，有至少13次带队跨越大汉山经验的“槟城纬度探险登山协会”会长蔡英伟，就曾经历惊险一役。

他周一接受本报访问时，仍心有余悸。对当年27岁的女队员，在进山第5天时发烧不退，第6天左腿发黑、肿胀，但当时他们却身处海拔约2180公尺的顶峰，是水不足、粮不多和药没有的状况，仍觉得心慌。

“那是我带队以来，第一次有队员在登山途中，感染食肉菌同时马上发作，这是很少有的。”

他指出，2015年自己和队员策划了一趟8天跨越大汉山的登山行程，全队一同入山。只是，是次行程一波三折，其中一名队员，甫入山便因家中突发丧事必须掉头离开。

“这位队员要离开，就带走了两名响导的其中一人。之后，我们就在继续行程时，发生女队员发烧、被感染。”

他说，事发至今，由于不在事发现场，没有任何一名医生能确定，女队员是通过什么媒介被感染。只是，在与医生探讨下，医生怀疑是女队员因登山而左脚有伤，最后在涉水过河时遭感染。

他回忆，女队员在行程进入第5天时，出现发烧状况，吃了退烧药后不但不见好转，隔天左腿更发黑和肿胀。直到这时，全队人才意识到事件严重，只能在顶峰扎营，静观其变。

“当时，大家看着她一个年轻女子，一条腿都黑了，有队员忆起患有糖尿病的父亲，就因这样而被迫截肢。大家心里沉重，都沉默了。”

当下身处深山老林，卫星电话线路不稳，要向国家公园求救，又在观察天气后忧心直升机无法最快时间降落，最后队伍拆散，让没受伤者尽快出山，并以6人组成小队，护女队员下山。

他说，这一路上，没人能敞怀说话，大家都小心翼翼护女队员，深怕无论是怎样的一句无心话语，会触动对方失去坚持下去的斗志。

“就这样走了两天。所幸她一路走来很坚强。平时，她健壮得一名女子可背负逾20公斤物资上山。所以出山路程，她还能自己持杖慢行踱步。”

一出大汉山，他们即刻将女队员直送国大医院，及时就医最终让她保住了左腿。

服抗生素压制病况

前方出路甚远、后方暂无救援，在进退维谷下，蔡英伟说只能放手一搏，通过手机联系医生获指示，将队伍持有的抗生素，给女队员保命保腿。

“其实，当下我们确实方寸大乱。一心想保住她的腿、她的命。一名队员在电话突有线路下，马上致电相熟医生，询问紧急措施。”

医生在了解状况后，非常时期便建议队伍，把带来的抗生素给对方服下，以压制病况。

“我们事后有问医生，医生说这确实发挥了一点效用。但我要强调，倘若新手入山，必须事先咨询医生必须携带的药物和用法，不能乱用。”

从经验吸取教训

食肉菌来势汹汹，及早治疗才是保命不二方法。只是，蔡英伟坦言，没有因此放弃登山，反而从经验中吸取教训，除了通过脸书，也不建议糖尿病患和免疫系统不佳者，攀登高山。

“这些都是听从医生的建议。事后，我内心一直放不下这次的惊险，便把这经历写成帖文，上载到登山爱好者的脸书。”

他说，这一帖非同小可，许多登山者即时回帖，原来许多登山者都有类似经验，很多人都在登山时可能因为擦伤或其他因素，出现伤口，最后因河水或其他原因而被感染。

“幸运是，这些人都保住了性命和腿。一名巫裔网友说，他是在金马仑登山时感染的。”

这名年轻巫裔，在入山不久即遭感染，而发烧不退是最明显状况，他甚至出现呕吐，腿也发黑。出山后紧急就医，动了3至4次的除皮和刮肉手术后，腿部终于得保。

他指出，后来还有队员告知，其实本身2011年带队入山归来后，也有一名来自亚罗士打的队员遭感染，但是下山后才发作并及时治疗，得以痊愈。

免疫不佳者勿犯险

这些都只是一些零星例子，还有很多无法例出。不过，蔡英伟说，他咨询医生后了解，保持身体健康、免疫系统良好很重要，是“抗拒”食肉菌惟一方法。

“因为我在过河时，腿上也有伤口。但或许就是我免疫系统较强，所以最终没受感染。”

他也强调，在医生给予劝告下，自己本身现在也会劝属于感染食肉菌的高风险群，即患有糖尿病、皮肤向来有伤便难以愈合，皮肤和身体免疫系统不佳者，不要犯险。

“这些跟体能没有关系，是跟免疫系统有关系。一切应小心为上。”