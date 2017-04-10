疏忽检查雪城乡规划指南 邓章钦道歉愿负全责 国内新闻

（莎阿南10日讯）雪州高级行政议员拿督邓章钦对于没有再三检查《雪兰莪城乡规划指南》第3修订版有关膜拜场所（rumah ibadat）的项目，以致延发“非伊斯兰膜拜场所受限制”课题表示郑重道歉，并会负上全责。

“我承认，我有全责。如果认为此课题事态严重，要我引咎辞职，我会辞职。若不认为太严重，我承认我没有再三检查，是我的疏忽。”

他今日召开记者会，针对某中文报“非伊斯兰膜拜场所受限制课题，逾500神庙忧受对付”的报道，做出道歉和澄清。

邓章钦说，指南未提呈雪州议会前，他挑出需要修正和重新检讨的部分，也修改了细节，但他疏忽没有逐页检查，遗漏膜拜场所的部分。

“我看了报告，没有问题所以就通过。这是我的疏忽，抱歉，这不是雪州政府的恶意。”

此外，他解释，由于法规没有详细列明土地范围等规划项目划一，因此指南的用意可作为发展商的参考，不是歧视其他族群。

他补充，百多页的指南中，非伊斯兰的部分只占两页，而有争议性的部分是新添加，大部分的指南都是2007年第一本指南开始就有。

他强调，这只是指南，不是法规，不会执法对付。

邓章钦说，雪州政府时常维护各族和谐的关系，因此政府将会与各族宗教团体和相关团体讨论，有关指南内非伊斯兰膜拜场所的事宜，并会在来临12日（周三）州议会上汇报，所以膜拜场所相关申请将暂时推迟。

也是雪州非伊斯兰宗教委员会主席的他说，雪州政府自2008年批准高达252土地或非伊斯兰膜拜场所，远远超过2008年前50年的数目，同时，雪州政府也欢庆各宗教的佳节。

“雪州非伊斯兰宗教委员会几乎每个月与非伊斯兰团体开会，讨论土地申请事宜。”

据《雪兰莪城乡规划指南》第3修订版其中一项阐明，非伊斯兰膜拜场所不能设立在商业店屋、住家或穆斯林住家50公尺范围内，而且新指南于今年1月1日正式生效。

出席者尚有莎阿南市议员陈斯伟。