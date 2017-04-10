不是投废票，而是不投票

文：董恪宁

大选将临，杂音很多，连篇累牍的论述，巨细靡遗的争辩，众所纷纭，乱成一团。网页的贴文说：一马事件，是国耻；神屋事件，是州耻。国耻州耻，站在选箱面前，目光呆滞，失神痴望两个烂苹果，这一次大家怎么选择马来西亚的下一个五年？

因为这样，建议投选废票捍卫国家跟人民最后的尊严，几乎成为虚拟之网络世界新一个的社会运动了。有者赞同，有的否定，各有坚持之底线，各有本身的说辞，自然也各有言之凿凿的一番大道理。

当中，投废票联盟脸书自称：没有政党背景，没有财团支助，没有法律援助，也没有玩法律诉讼的本钱；但是，他们秉持自己的理念，拒绝语言之暴力，希望政党不要相互争先比烂。

长话短说，总而言之，这个运动的代言人宣称，推动投废票运动的旨意，“不是为了投废票而投废票。只有当朝野阵营都在比烂的时候，我们才透过废票来表达我们的不满。所谓的废票，只是选战中的定义，不是民主进展过程中的定义”。

当然，按照选票过去的流向分析，万一此次投废票的呼声，逐渐成为主流之思潮，自然足以左右了两岸的选情，造成出乎意料的结局。当中，那些高票中选，得意洋洋的海啸议员，恐怕首当其冲，一个个准备排队泪别政坛了。

不管怎样，相对于505换政府的雷霆万钧，显然的是，目前的政局里，没有任何阵线赢得一面倒的支持。行动党组织秘书陆兆福应询点评，坦承无力阻止投废票之运动，只能高调敬告选民此举不能帮助国家云云。

选民可能集体投下废票之动向，是一回事。陆兆福所没有提到的，是当下根本不去投票的走向。至少，国外的选民，如今少了2013年的一心一意，披星戴月，千里迢迢赶路回国的不可思议。

不论网上，还是街头，眼下的气氛和气候，确实都不不如前。随便一问，血缘之亲戚，结识的友好，大家的立场，再没有那样的坚决。不仅这样，我们甚至不能确定，他们还有澎湃之热情，挺身投票。

要是这样，南中国海两岸的投票率既然不能推高，情况将会如何？首先，灰色地带的火箭国、州议员，必然将会一一落马。砂拉越州选和雪霹双补选的战果，正是两面明亮之镜子。

如果这个推测属实，那么，不管倡导中的投废票运动，是否有所一定的冲击和成效；第14届全国大选最可能出现的，或是相对偏低的投票率。这样，对岸千千万万的马劳，日夜奔波，劳累得不想回来，林吉祥还能守得住他的振林山吗？

一柱擎天，气压干坤的林吉祥，尚且可能如此狼狈；那些等而次之，仰赖神迹的货色，自然甭提了。想到这里，两线制在这个国家的前景毕竟如何，思之自明，殆无异议。

可惜，希望联盟当权的高层和基层的拥趸，始终不愿坦然面对民心之大转圜，也不愿正视他们上台执政以后，行政之不举；而是继续期待好运从天而降，希望因此造就他们未来的一蹴而就。战绩最终如何，我们惟有声声的祝福了。