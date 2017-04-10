老将加西亚夺得第81届美国大师赛冠军 体育新闻

(奥古斯塔10综合电)第81届美国大师赛9日落幕，第74次参加大满贯赛事的37岁西班牙球手塞尔吉奥-加西亚终于打破了大满贯冠军荒，通过加洞赛战胜了里约奥运会冠军贾斯汀-罗斯，披上了象徵最高荣耀的绿夹克。

美国大师赛四轮比赛结束后，加西亚和罗斯总杆数同为低于标准杆9杆的279杆，两人因此回到18号洞进行突然死亡加洞决出胜负。美国大师赛历史上共有10次通过突然死亡的加洞赛决出冠军，上一次是2013年，澳洲球员亚当-斯科特在第二个加洞战胜阿根廷球员安吉尔-卡布雷拉，成为首个澳籍的美国大师赛冠军。

加西亚被认为是世界上最优秀的高尔夫球手之一，拥有9个美巡赛冠军及12个欧巡赛冠军。他曾18次参加美国大师赛，最好成绩是2004年的并列第四。能够在世界最负盛名的大满贯美国大师赛夺冠，加西亚感慨这是无上的荣耀。

哈格斯塔德因在2016年美国中年业余锦标赛中夺冠而获邀首次参加美国大师赛，他凭藉四轮总成绩高于标准杆6杆的294杆获得最佳业余球员奖。即将于明天迎来自己26岁生日的哈格斯塔德感叹终于梦想成真。

此外38岁的美国老将、七个美巡赛冠军得主马特-库查尔当日在16号洞，成功打出了本届美国大师赛的第一个也是唯一一个一杆进洞，这个一杆进洞也是美国大师赛正赛历史上的第28个。

美国大师赛是世界男子高尔夫球四大满贯赛事之一，也是每年的第一个大满贯赛事，固定于每年四月的第一个完整星期在奥古斯塔国家高尔夫俱乐部举行。据最新消息，本届赛事冠军加西亚将获得198万美元(约878万令吉)奖金，第二名罗斯收获118.8万美元(约527万令吉)，所有参赛的职业球员根据成绩都将获得相应的奖金。