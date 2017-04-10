吉政府同意 黑木山关卡24小时开放 北马新闻

（亚罗士打10日讯)吉打州政府同意吉北马泰边境黑木山关卡开放24小时。

吉打州务大臣拿督斯里阿末巴沙提及，州政府是基于该区关卡24小时的开放可以给国家带来正面的经济效益而原则上同意这项措施。

他是今天上午在吉打州立法议会第13届第4季第3次会议中回答黑木山区州议员拿督阿末再尼的口头询问时解释说，州政府也基本上同意，黑木山关卡开放24小时的措施将有助吸引外国游客以及舒缓关卡的繁忙交通。

他说，黑木山关卡目前的开放时间是上午6时至午夜12时，24小时开放的新

措施是在今年2月召开的第128次部长及首长会议中通过，而首相本身也认同是时候让黑木山关卡开放24小时。

他补充说，政府在经过谨慎研究各项可能引致的问题后才作出这项决定，其中包括最重要的保安问题。

全天候开放可鼓励进口

他在回答安南武吉区州议员拿督阿美鲁丁的附加问题时也补充，24小时的开放措施被认为可以协助到社会经济发展，而且也配合到马印泰北三角经济成长区、吉打州科技园、以及占地2428公顷的黑木山免税区发展计划，进而给黑木山带来新的面貌。

他也说，吉打州在拿督斯里赛拉萨担任大臣的时代就提到让黑木山关卡开放24小时，但是却被认为会造成更多大马人过去消费而导致马币外流，这只是负面的看法，从正面的角度来看，24小时全天候开放可以鼓励更多泰国的商品进口我国，而政府可以从运输及税收方面受益。