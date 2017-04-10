乘滑翔伞遭强风吹走 中年男子不见了 国内新闻

（吉隆坡10日讯）乘滑翔伞遭强风吹走，中年男子生死未卜。

这起事件是于本月9日下午2时，在雪州新古毛发生，失踪男子是来自雪州黑风洞的莫哈末罗斯里（53岁 ），患有糖尿病，育有4名子女。

乌鲁雪兰莪警区主任苏巴马廉警监指出，莫哈末罗斯里于事发当天，随6名俱乐部成员从新古毛武吉峇株巴辖（bukit batu pahat）顶峰进行滑翔活动。

他说，失踪者原定随团友降落在距离顶峰逾2.5公里处的新古毛千禧公园，途中遭强风吹入云层后，下落不明，其余成员则安全降落目的地。

他指出，警方于事发当天下午2时许接获投报后，与消拯员即刻展开搜救行动。

“由于当天天气情况恶劣，搜救队被逼在当晚8时中断搜救行动，并于今日上午8时继续搜救行动。”

他表示，搜救队就这起事件出动逾50名成员及3台直升机，由于截至今日下午11时仍未有失踪者的线索，故扩大搜救的范围

苏巴马廉呼吁当地居民，若掌握任何有关失踪者的线索，应即刻给于警方合作。

失踪者热爱户外运动

失踪者侄儿莫哈末赛弗拉（30岁）受访时指出，叔叔热爱户外运动，经常参与各种户外活动，甚至报读相关的课程。

“我们是在事发当天下午6时半才得知此事。”

他表示，叔叔当天并未告知家人其去向。

“他的幺子平日都会随其一同参与户外活动，惟事发当天幺子因参与课外活动无法随同。”

据悉，失踪者的4名子女皆到达现成等候父亲的消息，唯失踪者的妻子因工作身在国外，目前已在赶往现场途中。