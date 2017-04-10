上海站全程领跑 小汉成功复仇维泰尔 体育新闻

（中国·上海 9 日综合电）2017 F1第二站中国上海站周日圆满落幕，从杆位出发的奔驰车队的3届世界冠军汉密尔顿在全程领跑的情况下以1小时37分36秒158的成绩登顶，夺得个人第54个，也是在上海站的第5个冠军。

正赛没雨 赛道温度偏低

这个周末一直受到雨水天气的困扰，练习赛进行得一直不是很顺利，在昨天进行的排位赛中，奔驰车队的汉密尔顿获得杆位。今日上海国际赛车场已经没有下雨，但是赛道上依然显得比较湿滑，赛道温度偏低。

在上海国际赛车场，汉密尔顿以多达6秒的优势击败两周前在本赛季揭幕战澳洲墨尔本站赢得头彩的法拉利的德国车手维泰尔轻松夺冠，甜蜜复仇。维泰尔发车后跌至第5的不利情况下，结果，以落后6秒250的成绩屈居亚军。

红牛二将占据第3、4位，尤其是小维斯塔潘在第16名起步的情况下抢得季军。里卡多排第4位。第5至第10名依序为莱库宁、博塔斯、塞恩斯、马格努森、佩雷兹、奥康，麦凯轮车队的西班牙名将阿隆索则因技术故障退赛。

绍伯小将重演撞车

比赛刚进行到第4圈，在发车大直道上，绍伯小将吉尔乌纳奇赛车突然向右侧的防护栏撞去，右前方轮胎瞬间掉落，火光四射，零件碎片四处横飞。由于碎片过多，赛会只好出动安全车领着其他赛车从维修区通过。这和周六的情况非常像，当时离排位赛Q1结束仅剩下5秒钟。

进入第35圈时，阿隆索的赛车出现了问题，引擎声音都已经完全改变，他将赛车停在了赛道边上退出了比赛。

进入最后10圈的争夺，维泰尔在不断缩小与汉密尔顿的差距，但是想要追上对手还是显得非常困难，此时赛道上显得有些波澜不惊。进入最后3圈，汉密尔顿依然手握7秒以上的优势，比赛已经没有太大悬念，最终汉密尔顿率先冲过终点，第5次获得本站比赛的冠军。维泰尔获得第2名，接下来依次是维斯塔潘、里卡多、莱库宁和博塔斯。