伊布一射一传 红魔摧残黑猫 体育新闻

（伦敦 9 日综合电）周日率先结束的英超联赛一场焦点战中，瑞典“神塔”伊布拉欣莫维奇一射一传，姆希塔良和替补登场的拉什福德下半场各有1球进账，“红魔”曼联客场以2比0完胜最终只能10人完场的榜末军“黑猫”逊德兰，一吐此前连续两轮和局的闷气。

比赛一开始，曼联迅速占据了场面上的优势，但始终没能将优势转化为进球。逊德兰后防部署重兵，曼联诸将只能在外围试探，几乎看不到能给予对手构成真正的威胁。

比赛进行到30分钟，曼联才找到射门的感觉。伊布禁区外左侧背身拿球，倚住防守球员后突然横向一拨，随即右脚怒射，皮球呼啸着窜进了主队球门，曼联客场1比0领先。

拉尔森飞铲红牌罚下

此后，博格巴30码外远射被皮克福德挡下。卢克肖禁区左侧下底传中，费莱尼小禁区边缘的射门被奥维耶多封堵。逊德兰第40分钟险些扳平，比利琼斯右路传中，阿尼切比停球转身后近距离射门被罗梅罗用胸口堵出。逊德兰第43分钟遭遇打击，拉尔森飞铲埃雷拉被红牌直接罚下。

换边续战，曼联仅用了47秒就扩大比分，卢克肖传球，姆希塔良突入禁区左侧15码处射入远角，2比0。伊布角球混战中射门偏转后被解围，埃雷拉外围抽射高出。迪福弧线球射门被罗梅罗救下。过后，布林德和拉什福德先后替补出场。

曼联放缓节奏控制比赛。布林德传球，刚刚替换姆希塔良出场的马夏尔外围射门被皮克福德没收。曼基略远射高出。博格巴禁区边缘外任意球直接射门偏出。阿尼切比禁区左侧传中，但迪福小禁区边缘错过机会。第89分钟，伊布传球，拉什福德禁区右侧12码处劲射远角入网，3比0。