【马羽巅峰对决】宗伟第12冠梦碎 林丹破咒首封王 体育新闻

（古晋9日讯）21比19、21比14，林丹在2017年大马羽球公开赛男单决战终结了主队一哥李宗伟对他的3连胜，终于打破他在东南亚三站超级赛无冠的魔咒，首次在马来西亚称王，也报了11年前在古晋这里大马赛决赛被逆转之仇！

李宗伟本届无缘其大马公开赛第12冠的同时，赛后林丹笑言：“很多媒体说我从来没有在东南亚拿过公开赛冠军，至少今天我做到了，我觉得自己很出色。这次来一是为世锦赛拿积分，二是试试看能不能打破大家所说的魔咒。”

纵观整场比赛，林丹打得并不轻松，第一局前半段二人比分咬得很紧，过后大马一哥李宗伟大部分时间保持领先，后半段林丹还一度15比19落后，但随着李宗伟挑战鹰眼失败以及多次判断失误，林丹越战越勇，最后依靠假动作反超比分并以21比19拿下第一局。

第二局的情况和第一局完全相反，林丹依靠网前放小球结合大力扣杀将分差拉大到15比10，随后双方互有得失，比分来到19比14，李宗伟没能像11年前那次同样地点的决赛一样、逆转击败手握7个赛点的林丹。这一次，林丹笑到最后，以21比14赢下第二局，全场比赛耗时55分钟。

获胜后的林丹非常激动，他大声欢呼然后跑到场边脱下球衣，倒在地上躺成一个“大”字，握紧拳头随后又双手捂脸，直到场边的教练走来他才起身，随后跑去和另一边的李宗伟拥抱并交换球衣。

当被问到为何在公开赛后的庆祝方式会和世界大赛一样时，林丹表示，不管大赛小赛，只要是代表中国并且对手是李宗伟，就希望能拿出最好的竞技状态。他说：“因为我们不再是20出头的年轻小伙子，两人加起来都快70岁了，所以每次打一场就少一场，让我格外珍惜，再一个我是在宗伟的主场赢下比赛，在马来西亚从来没有这么多球迷给加油，感觉很幸福。”

赛后，李宗伟表示，自己今天打得不好，尤其是第一局被反超让后面打得更犹豫，导致不少失分，但必须接受的是，竞技体育胜负很平常，虽然自己距离个人第12个大马公开赛冠军就差一步，但保持状态已经很不简单。

李林将选择性参赛

继里约奥运会时隔近8个月再次交锋的李宗伟和林丹结束马羽决赛后，分别谈到了各自接下来的目标。

谈到世锦赛，李宗伟表示，林丹肯定是主要的对手，但除此以外，谌龙、佐根森以及随时可能冒出来的一些优秀选手都需要注意，接下来自己会有选择地参加一些比赛。

至于林丹，他说将会参加随后在常州举行的中国大师赛，“今年如果我积分不够的话会错失世锦赛，会很遗憾，所以我还在努力，另外我还想为自己的球迷多做一些。”

关于下一届奥运会，林丹表示自己还没想那么多，他开玩笑说：“目前就是想随时变得更强，让对手猜不透。”他还表示，目前世界羽联的比赛太多，对自己和李宗伟这样的老将来说并不好，因此有时候会在一些比赛中保留一些实力或选择一些战略性放弃，“我希望很多媒体和球迷能理解”，也对未来赛事不会设下特定目标。

两人都没有参加数天后开战的新加坡超级赛，除了林丹隔周参加主场的中国大师赛，李宗伟则直接跳到本月25日开始的亚锦赛，届时宗伟首圈对阵日本的坂井一将，林丹则应战韩国好手李东根。

李林不言退

第38次“李林大战”尘埃落定后，李宗伟和林丹都不约而同回应称暂时没有考虑到退役。

当被问到会不会和李宗伟约定在同一时间退役时，林丹说：“我等会儿要回去看一下我的手机有没有他发给我的短信。”

李宗伟则说，希望和林丹尽量延长职业生涯，“最重要的是我们心中那团火”。

威风开季15连胜 印尼男双新锐3连冠

近期势如破竹的印尼羽球男双基甸/凯文周日击败中国的老少配组合傅海峰/郑思维，不仅巩固下周重夺世界第一排名的形势和首次加冕大马赛，更是达致开季15连胜兼超级赛分站3连冠！

日女双赢黑马大战

基甸/凯文是以21比14、14比21、21比12的比分获得跟傅海峰/郑思维的首次交手上的胜利，另外，日本女双福岛由纪/广田彩花也“一黑到底”，在一场黑马大战中与同样是首次打进超级赛决赛的中国组合黄雅琼/汤金华激战3局并获胜，形成当天3项双打桂冠“三国鼎立”，印尼、日本和中国(混双)各得1冠。

基甸表示：“我们很高兴连续取得3站超级赛冠军，不过我们不是为了纪录而战，只是纯粹要打好每一场比赛。在第二局中国组合开始加强防守后，我们感到惊讶和难以应对。加上累了，就决定在决胜局一鼓作气反弹。”

福岛由纪则难掩兴奋说：“有点觉得不是真的。当来到第三局，我就觉得我们有优势，知道她们较疲倦，策略就是要打好开局。”

思维清晨称霸混双

在稍早前展开的马羽首场决赛，为中国队提前锁定冠亚军的混双内战，最终由郑思维/陈清晨首次在大马登顶。

印尼奥运冠军汤多威阿末/丽丽雅娜在前一天未能阻止兼项打进两项决赛的黄雅琼，她跟搭档鲁恺对上才刚在上周印度超级赛曾打败的首号种子队友郑思维/陈清晨，但这次轮到思维/清晨以21比15、21比18轻易复仇，这支如今世界排名第一的年终总决赛冠军组合也拿下第4座超级赛桂冠。

奥运冠军决胜局崩盘 小戴骑马再封后

中华台北羽球女单好手戴资颖向球迷证明了“世界球后”的地位，作为世界排名一姐的她在周日的大马顶级赛决赛勇克西班牙奥运冠军卡罗丽娜玛琳，继2013年再次在大马站封后，也是进一步扩大了在排名积分榜上的优势。

来到决赛，玛琳与小戴竞争激烈，头两局都进入加点战，最后玛琳在决胜局12平之后崩盘，小戴以稳定发挥以一波9比1拉开比分，以23比25、22比20、21比13夺冠兼交手3连胜，与玛琳的总战绩也追至各自4胜4负。

跨季4连霸

这也是小戴跨赛季4连冠，连夺去年香港、年终总决赛和今年全英、马来西亚4站超级系列赛冠军。