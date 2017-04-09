林吉祥：没想过当首相 “国阵怕失政权妖魔化我”

（新山9日讯）民主行动党国会领袖林吉祥说，近几个月出现的指他主导希望联盟，甚至想当首相或副首相言论，是国阵因害怕失去政权，为恐吓巫裔选民而将他妖魔化。

他笑称，国阵不是害怕他，因他已76岁，国阵怕的是失去政权。

“我从没想过当首相，尽管在宪法上，人人都能当首相，但政治现实不允许我当首相。国阵也知道这样的言论很夸张，但国阵发现乡村马来选民和垦殖区已有觉醒，因害怕失去政权才出此下策，以恐吓马来选民。我预测接下来针对我的攻击会越来越激烈。”

他今早出席在避兰东新村举办的咖啡店论坛后，这么表示。

他说 ，行动党1969年获得28万选民支持，2013年获得180万选民支持，若真这么可怕，不可能获得这么多选民支持。

“行动党从来没发表任何反巫裔族群的论调，而是为促进所有种族和谐。何况，我从政51年，国阵至今都没找到我反巫裔族群的证据，还得特地举办关于我反巫裔的征文比赛。”

他也澄清，有指他与前首相兼土著团结党名誉顾问敦马哈迪去年12月3日见面的消息根本没有发生。何况，他们虽有过数次会面，但都没有谈及谁当正副首相的课题，而是讨论如何让国家更加进步。

另外，针对媒体追问林吉祥此前表示在来届大选有很大可能性继续上阵振林山国会选区，是否意味着来届大选无退休打算时，他有所保留的表示“看咯”，随后也表示暂没计划退休年龄。

杨敦祥：征旅游税证明政府没钱

另外，行动党北干那那区州议员杨敦祥说，本季国会最后一天通过的2017年旅游税法案，足见政府越来越没钱，才会再向人民及商家征收多一项税收来增加收入。

他说，据旅游及文化部长拿督斯里纳兹里表示，在该法案下，若国内酒店约1100万间客房入住率达60%，可为国家带来超过6.5亿令吉税收；若入住率达到80%，则可收取超过8.7亿令吉税收。但是，在酒店业者向旅客征收这些税收时，也会增加业者工作量，业者也被限定30天内要向关税局申报，否则可被判罚款3万令吉或监禁1年。

“与其征收各种税，不如配合美国司法部调查，把被扣押的一马发展公司40亿令吉资产收回来。”

他也说，一马援助金虽为1200令吉，但根据政府要每年可征收到的400亿令吉消费税来算，每人每年需支付1300令吉消费税，所得援助金根本不足够。

他还说，若希联有机会执政，会把所有贪官抓出来，不能一次次放过他们。

出席者包括行动党士都浪区州议员曾笳恩和柔佛再也区州议员廖彩彤等。