林吉祥冀下季国会复会前 成立遴选委会论证355 国内新闻

（新山9日讯）行动党国会领袖林吉祥希望，在7月下一季国会复会前，能成立国会遴选委员会，以论证与研究包括《1965年伊斯兰法庭（刑事权限）法令修正案》（简称“355法案”）在内的所有与团结问题有关的议程。

也是振林山区国会议员的林吉祥，昨晚与多名希望联盟领袖在新山食得福美食中心出席“与希联领袖们共进晚餐”时，重新建议他之前在沙巴冰厢案提出的“冰厢岸模式”（Pensiangan Formula）。

该模式包括2项建议，即政府不应接手伊斯兰党主席拿督斯里哈迪阿旺提呈的“355私人法案”，因这有违国阵共识原则及成立国会遴选委员会。

“355法案课题已引起许多分裂，但成立委员会不只是针对355法案，也针对团结问题，因这已成为一项大课题。”

他指出，下一季国会里可能还会有修正法案，即将东马排除在355法案范围外。然而，该做法将分化东马和西马，因此才应成立该委员会，以讨论如何能在宗教、种族及领土上建立更巩固关系。

今年为我国独立60年，他以韩国为例，表示60年前的韩国是一个比我国还贫穷的国家，也没有民主，但今天韩国经济蓬勃发展，比我国还富裕；国会也可弹劾总统，但我国国会不能讨论一马公司丑闻，也不能推翻涉及贪污的首相拿督斯里纳吉。

“我们的人权和韩国有天壤之别，60年后的今天，我们反而节节后退。”

他也说，近几个月来，一会儿有人说他想当首相，但一会儿又说他想当副首相，他揶揄有关人士的妖魔化言论需保持一致：究竟他是想当首相还是副首相。

柔百万房产贪污案 大臣也应接受调查

另外，针对上两个月爆发的“柔州百万房产贪污案”，国家诚信党署理主席沙拉胡丁阿育认为，身为柔州州务大臣的拿督斯里莫哈末卡立也应接受反贪污委员会调查，而非躲在柔佛苏丹依布拉欣殿下背后，受“王宫围篱”保护。

他说，涉及该案的一名州行政议员（前柔州房屋与地方政府委员会主席拿督阿都拉迪夫班迪）已被反贪会调查，因此身为一州之长的卡立也应接受调查，而非躲在柔州皇室的庇护下。

他还说，希联之前只有诚信党、行动党与公正党3个政党，随着土著团结党加入，说明希联已有能力与国阵对抗，希望人民给予机会。

另一方面，针对巫统打西汝咯区国会议员拿督沙布丁发表“先奸后娶”言论，行动党柔佛再也区州议员廖彩彤调侃前者是“傻布丁”，并吁请需道歉及辞去国会议员资格。

她说，过去5年，我国共有9061宗童婚，身为国会议员的沙布丁，此番言论极不负责任，更甚的是他时候还污蔑媒体断章取义，因此有必要作出道歉及辞职。

“若9岁可以结婚，那是不是其他公民责任的最低年龄也要调整，比如9岁就能投票？”

出席者包括土团党新山支部主席嘉益士、诚信党柔州宣传组主任翁嘉化、新山区部主席马兹兰、公正党宣传主任赛依布拉欣、新山区部主席阿克马、行动党彭加兰林丁区州议员邹裕豪、士都兰区州议员曾笳恩与当晚主持人该党党员谢家冰。