【第36届香港金像奖颁奖典礼】林家栋首夺金像影帝 惠英红3度封后

（香港9日讯）第36届香港金像奖颁奖典礼，9日晚于尖沙咀文化中心盛大举办，大热门林家栋一吐多年乌气，凭电影《树大招风》击败任贤齐、吴镇宇、梁家辉和余文乐，首登影帝宝座；惠英红则凭《幸运是我》第3度封后。大赢家则是横扫5奖的《树大招风》。

林家栋首度封帝，他特别感谢万梓良与刘德华，认为一个演员不分年纪、角色轻重，以身为一个香港演员为荣，称香港给他许多养分，提到在艺训班时生活困苦，哽咽感谢妈妈支持。

新科影后惠英红上台领奖激动落泪，表示接这部片是为了妈妈，妈妈罹患失智症十几年，拍摄时健康状况已不好，曾获3次金像奖的她，封后之前恸失母亲，非常希望能听到妈妈一句“我以你为荣”。

《一念无明》扫配角

继20年前的《甜蜜蜜》后，曾志伟再凭《一念无明》夺得男配角，他曾凭同一角色在第一届马来西亚金环奖封影帝。他上台后表示：“我想不到我会这么紧张，一直都认为拿过了，没什么大不了。看到对手名单，太厉害了。”

金燕玲去年以《踏血寻梅》获女配角，今年再度以《一念无明》获奖。她同样以《一念无明》在去年金马奖获奖，成为双料“配角天后”。她一上台就激动得快要落泪，她直呼开心，表示“从没想过做配角也能拿下金马奖和金像奖，真的很感谢”。

【第36届香港金像奖颁奖典礼】得奖名单

最佳电影：《树大招风》

最佳导演：许学文、欧文杰、黄伟杰《树大招风》

最佳男主角：林家栋《树大招风》

最佳女主角：惠英红《幸运是我》

最佳男配角：曾志伟《一念无明》

最佳女配角：金燕玲《一念无明》

新晋导演：黄进《一念无明》

最佳新演员：胡子彤《点五步》

最佳编剧：龙文康、伍奇伟、麦天枢《树大招风》

最佳剪接：梁展纶、David Richardson《树大招风》

最佳摄影：鲍德熹、曹郁《摆渡人》

最佳美术指导：邱伟明《摆渡人》

最佳服装造型设计：奚仲文、吴里璐《西游记之孙悟空三打白骨精》

最佳动作设计：董玮《湄公河行动》

最佳原创电影音乐：金培达、波多野裕介《七月与安生》

最佳原创电影歌曲：《沙燕之歌》《点五步》

最佳音响效果：曾景祥、李耀强《寒战II》

最佳视觉效果：Luke Sungjin Jung、Sanghoon Kim、Kim Chan Soo、Kim Chlu Min 《西游记之孙悟空三打白骨精》

最佳两岸华语电影：《一路顺风》台湾

专业精神奖：阮大勇

终身成就奖：芳艳芬