霹社青团办州议会考察团 20年轻人加入 国内新闻

（怡保9日讯)霹雳州社青团日前成功举办《州议会考察团》，让20名参与的年轻人有机会了解州议员职责、立法议会运作以及贴近政坛生态。

霹雳州社青团秘书崔慈恩在考察团完成后发表文告表示，她相信霹雳州还有许多年轻人想亲身体验立法议会的真正操作，而在这方面，霹雳州青年议会的遴选如果能够更开放、透明化的话，相信将能够达到青年议会的真正目标。

也是社青团总团长黄家和的政治秘书崔慈恩指出，社青团总团长黄家和在2014年提出青年议会的概念，要求州政府成立青年议会，让年龄30以下的州内青年代表申请参加青年议会，而他当时也建议，把部分的提名额保留给州内59个朝野议员。

崔慈恩指出，霹雳州希联一共有7名在野党州议员年龄少过40岁，包括黄家和、郑立慷、黄文标、黄渼沄、李存孝、陈家兴以及蔡依霖，有足够的年轻人的代表性，州政府应该把他们纳入青年议会遴选委员会，以示公平和透明。

崔慈恩表示，槟州政府每两个月举行民主青年营，开放给35岁以下的青年，谨慎遴选青年议员，不分政党背景，遴选程序透明。

当天出席者尚有社青团总团长黄家和、霹雳州社青团团长李存孝、 副团长周锦欢、政治教育局主任吴锡华、宣传秘书张宇晨等等。