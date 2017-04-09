回收厂物堆路旁 阻碍视线恐酿意外 国内新闻

（古来9日讯）士乃迪沙依达曼工业区一家工业塑料回收厂将回收物堆积路旁，阻挡道路使用者视线，散落一地的碎片引起毗邻厂商担忧；纵使古来市议会已多次开出罚单，情况未改善。

民主行动党古来区国会议员助理黄勃扬带领媒体巡视上述位于迪沙依达曼1/2路的厂家。据观察，一袋袋约有300公分高的回收物，占据约100公尺长的道路，当中包括货柜箱。

堆积如山的回收物，惹得毗邻的铁橱工厂东主和员工不满，希望回收物可被清理干净，以免发生意外。

铁橱工厂陈姓负责人（61岁）向媒体投诉，隔壁回收厂的大量回收物已阻碍该些进出工厂车子司机的视线，而且货柜箱也会直接下到其工厂前。他虽已向该工厂反映甚至大发脾气，情况却没改善。

“我气得站在工厂门口大骂，但对方也只是默不作声。这里很多大型罗里进出，若发生意外造成人命伤亡，他们是负不起这些责任的。”

铁橱工厂职员李菲云（27岁）则说，本身开车时都会被该些回收物及货柜箱阻挡视线，也担心散落在地上的废料会刺破轮胎。

“由于视线被阻挡，车子要开出工厂时，车头都不能太出，还要不时闪躲地上碎片。”

黄勃扬说，去年8月就接到投诉，指该工厂的堆积物已使双向道变成单向道，罗里司机更申诉路上的零件刺破其轮胎。

他在同月11日与厂商经理陈小姐进行协调，后者表示由于工厂正装修，将在一周内清理该些回收物，但始终没解决问题。

“在这7个月当中，我也不时向古来市议会跟进。据悉市议会已向该厂家开出4张罚单，每张约250令吉，市议会说权限也只能到这里。”

黄勃扬认为，市议会使用的地方政府微型法令下罚款250令吉的刑罚实在太轻，无法起到阻吓作用。

“我查阅法令后发现在《1974年道路、沟渠及建筑物法令》第46（1）条文（阻碍公共空间）下，是允许地方政府发出不超过500令吉的罚单（重犯者罚款不超过1000令吉），或是将业者提控上庭；同时在微型法令的防止脏乱下，地方政府有权清理、扣留该些物品，而业者需承担清理费。”

负责人：不够人手清理

另一方面，遭投诉的塑料回收厂负责人符亚发（译音）坦言，本身明白在路旁堆积物件有错，市议会也已前来通知及罚款，但该工厂人手不足，加上需时间搬走该些回收物，才造成此情况发生。

他说，目前已开会讨论此事，承诺将在2周内清理上述回收物。

“我们没有阻碍公共地方，罗里还是可以过这条马路，当我们看见罗里要过，也会先让他们过。”

出席者包括士乃州议员黄书琪助理蔡秉康、泗隆新村睦邻计划委员会主席曾运明。