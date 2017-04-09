长期拖欠地税土地或会遭充公 邱义祖：须到土地局查询 北马新闻

（槟城9日讯）拖欠地税，土地可能会被充公！特许会计师邱义祖建议有产业的人士必须到土地局查询是否拖欠长达10至15年或以上的地税，如发现还拖欠应尽快与土地局接洽。

全方位管理顾问有限公司执行董事邱义祖说，也有人因为生前没有没立下遗嘱，孩子在他们死后根本不清楚他们有留下产业，最终有关产业在无人“认领”的情况下，被政府充公。

他说，在马来西亚，房地产业拥有者都必须缴付两种税务，即是门牌税（Assessment/Cukai Pintu）和地税（Quit Rent/Cukai Tanah）。有人买了很多房地产业，却不知道每年必须缴付这些税务给地方政府，导致许多房地产业拥有者拖下一大笔的欠款而无法更新和转换房地产的拥有权。

他说，在马来西亚，高楼房产（Commercial High Floor Building、Condominium、 Apartment、Low Cost Flat）拥有者必须各自偿还门牌税，而地税将会由其高楼房产的管理机构偿还，随后向高楼房产拥有者收取应付费用。

槟被拖欠土地税 高达6363万7000元

槟州各县被拖欠的土地税高达6363万7000令吉。槟岛东北县被拖欠近2300万令吉，威中近2000万令吉。全槟20大拖欠最多地税的地皮名单中，有13片来自威中、东北县和威北各3片；威南则有一片“入榜”，其中一片在威中的地皮已拖欠92万5089令吉地税。

地主若接6A警告信后在3个月内不缴付税务，当局有权力充公相关土地。

邱义祖接受《光华日报》的访问时说，基本上，每个人都必须自动自发去土地局询问，无论是高楼亦或地上屋都必须缴交2个不同的税务，即土地税和门牌税。

他说，很多人在忙碌和资讯不够的情况下，加上没有收到地方政府的通知信，进而导致长年累计拖下大笔税务。

他促请所有房地产业的拥有者亲临附近的地方政府机构去查询自己的产业是否有拖欠任何税务。同时，房地产拥有者也记得必须准备好遗嘱，通知下一代其房地产业，以防止其房地产业成为无人领取产业。

邱义祖表示一般上拖欠地税10至15年或以上的地段，在没有地主“认领”的情况下，政府就会充公有关地段。

地主可向土地局上诉 寻求分期付款或摊还

他说，马来西亚虽然有很多条令，但算是法外还有人情的国家，如果地主在查出自己拖欠多年的地税后，可以向土地局提出自己的苦衷和理由，作上诉，寻求土地局批准以分期付款或摊还方式还钱。

他以他所接下的案子为例说，他的一些顾客在去世后，孩子都不知道他们生前留下很多产业，多年后才发现这些产业，而且还拖欠一笔庞大数额的地税。所以，顾客的后代都必须前往土地局“认领”有关产业，并表明一切，土地局会以各种因素作为考量，给予他们一个偿还期限。

他说，政府大致上都会直接充公多年没人“认领”的土地。除非有关拖欠地税的地段很大，欠下很高的金额，政府就会登报寻求地主“认领”，再要求律师发信通知有关地主，如果还是无人“认领”，政府才会充公该面积较大的地段。