世界表演艺术锦标赛槟城站 首次公开选拔 突围者赴美参赛 北马新闻

（槟城9日讯）世界表演艺术锦标赛，今年首次在大马进行选拔赛，以挑出大马迎战该国际赛的代表团。选拔赛续吉隆坡及沙巴后的第三站于周日来到槟城M-mall广场，有30多位参赛者参与。突围而出者可在今年6月飞往美国加利福尼亚，与全世界60国家的代表一较高下。

大马站由Glamour World Management负责，并由金战士电影娱乐有限公司、阳光电影娱乐出品有限公司以及Apple Blue Entertainment联同协办，选拨赛下周将前往柔佛进行最后一场选拔活动，较后再在吉隆坡进行决赛，选出大约10-15人远赴美国参赛。

金战士电影娱乐有限公司执行董事许证球表示，大马自9年前参与该锦标赛以来，以往都是通过邀请方式招募全马的表演艺术达人赴美参赛，但在今年则更改方式采用公开选拔。

他指出，该锦标赛有分成6大类型，即综艺、舞蹈、乐器、歌唱、演艺及模特，但槟城的选拔上没有任何模特儿参与。综艺项目中只有两个参赛者，一人表演武术及另一名则演出节奏口技（Beatbox）。

他补充，主办单位日后将在每一年举办选拔赛，他呼吁追梦者们，在来年抓住机会参与，另外，有意参与的民众依然可以在14日前，致电106-4751866报名参与柔佛的选拔赛。