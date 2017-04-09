威省区篮球赛开打 林冠英：打造槟成运动城市 北马新闻

（大山脚9日讯）由槟城青年发展机构（PYDC）主办的2017年篮球锦标赛（威省区）今日在百利镇有盖篮球场开打，并邀得槟州首席部长林冠英主持开幕礼。

林冠英指出，为将槟州打造为运动城市，州政府将兴建更多篮球场，希望从中发掘更多运动人才，并促请参赛者以友谊第一，比赛第二心态看待赛事。

章瑛：带动发展体育旅游

槟州青年与运动、妇女、家庭及社会发展委员会主席章瑛表示，运动不仅对人民身体健康有益，同时也是一项投资项目，吸引更多国外运动好手前来竞赛，从而带动发展成体育旅游。

她说，运动也有出头天，促请时下父母勿只是着重孩子学业表现，应发掘孩子长处予以栽培。

这已是该机构第3届举办篮球锦标赛，赛事分为15岁至20岁（男队）、21岁至30岁（男队）及15至30岁（女队）3个组别，全槟共有49支男队及7支女队报名参加。

出席仪式者尚有PYDC执行长丁国亮、槟州篮球总会会长拿督黄坤荣、威北分会主席林峇、威中分会主席拿督郭雅民、威省市议员陈宗兴及百利镇社委会主席叶敬才等。