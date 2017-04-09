淡汶泼水节热舞狂欢 州议员与民同庆 北马新闻

（威南9日讯）美丽淡汶计划联合淡汶草药桑拿联办“热舞狂欢”泼水节，在周日上午热闹进行，武吉淡汶区州议员拿督刘子健与美丽淡汶工委会主席拿督陈建宝也被泼一身面粉浆。

今年的节目，上午8时由新板安拔及爪夷一带的跳舞班结合跳热舞，在10时泼水活动正式开始，但有儿童迫不及待的在8时30分就开始泼水狂欢。

拓宽道路工程进行中 刘子健吁民注意安全

武吉淡汶区州议员拿督刘子健在致词时说，武吉淡汶及新邦安拔往北海方向的路口正在进行拓宽道路工程，他促请民众要注意交通安全，尤其是夜晚时候。

他也希望公共工程局施工期间有妥善规划，以免威胁道路使用者的安全。这项拓宽工程有助于解决快速往北海方向的阻塞问题。

他与社委会主席兼美丽淡汶工委会主席拿督陈建宝，在和参与者合照时，被狂欢的民众泼了一身的面粉浆。

这项泼水节活动，直至中午12時结束，地点是敬群校由会所前篮球场，较后再移师到桑拿场地继续活动到傍晚。

协办的团体组织计有新大发园义务消防队及 JNS Mash Up Dance。