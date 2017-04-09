上海站排位赛 破舒马克最快圈速纪录 小汉盼雨战复仇 体育新闻

（中国·上海9日综合电） 随着在排位赛中拿到了个人第63个杆位后，奔驰车队的3届世界冠军汉密尔顿士气飙升，期待在周日借助“雨神”之力上演一场完美的复仇战，在本赛季F1第二站中国上海站登顶，以弥补两周前揭幕战败给维泰尔的缺憾。

就杆位而言，这是英国人在上赛道获得的第6次杆位，而他在正赛中也已经4次问鼎中国站冠军，说汉密尔顿是“上赛道之王”毫不为过。

小汉1分31秒678夺杆位

周六的排位赛，汉密尔顿跑出了1分31秒678的本周末的最快成绩，成为第1个在上赛道跑进1分32秒的车手，顺利获得杆位的同时也打破了德国车舒马克在2004年所创造的单圈最快成绩。维泰尔在早上的第三次练习赛中则是领跑。

法拉利的维泰尔列第2，博塔斯、莱库宁两位芬兰车手分列3、4位。这个排序和澳洲站完全相同，看上去今天的正赛又将是奔驰斯和法拉利的双雄会。

根据天气预报，周日的正赛将是一场雨战。看上去，汉密尔顿没有理由让冠军旁落，但作为一个雨战高手，英国人自信之余也表达了一些担忧，“通常我喜欢在潮湿的环境中驾驶，但我也有些不安，雨战可能带来意想不到的结果。”

“在墨尔本本来应该获胜的是我们，你当然可以设想这是马后炮，但这就是事实。”显然，汉密尔顿对于在澳洲的实力仍然耿耿于怀。

小汉：势均力敌之战

不过，汉密尔顿也预计比赛中会与法拉利势均力敌，“法拉利的表现非常强劲，他们的赛车调教更接近于正赛，包括他们对待轮胎的方式。天气的变化会很有趣，我们在努力调教我们的赛车。不管天气怎么样，我们之间都会很接近。这可能是很长一段时间以来最激动人心的时刻。”

“我们的势头不错，不过奔驰依然是热门。”强势来袭的维泰尔接受采访时候表现的倒是颇为低调，但他也直言不讳上赛道是一个“奇迹之地”，“和墨尔本完全不同，这里总是充满惊喜，这条赛道对于赛车和轮胎的要求都非常高，所以预测结果变得更加困难。”