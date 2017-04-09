池昌旭大展暖男魅力 贴心见粉丝引尖叫 娱乐新闻

报道：陈奕蒂

摄影：吴国强

韩国“治愈系男神”池昌旭来马大展暖男魅力，抵马后马不停蹄进行记者会、车轮式联访和专访，拍照时应媒体要求摆换不同手势；出席《虚拟都市》首映礼主动要求要见一面在戏院外苦等的粉丝，在放映厅内与观赏优先场的粉丝大合照；“男神”亲民又贴心，超高配合度搭配迷人眼神和笑容，让媒体与粉丝大赞，这个“欧巴”真是超级大暖男！

（吉隆坡9日讯）今年30岁的池昌旭，凭韩剧《Healer治愈者》、《THE K2》人气席卷亚洲，他周五晚飞抵大马，为首度主演电影《虚拟都市》展开旋风式宣传。第一次来马的他，丝毫没有架子，十分亲切，周六中午12点开始马不停蹄进行记者会、车轮式联访、专访，电影闭门首映礼，尽管精神相当疲惫，但配合度超高，用着真挚的眼神看向媒体，不时做出挥手、比爱心手指、脸上全程挂着笑脸，十分敬业。

池昌旭晚上7点50分现身《虚拟都市》闭门首映礼红地毯，穿浅灰色西装的他甫出现，便引起现场粉丝的高声尖叫，他全程没说话，仅亮相让媒体拍照及与VIP合照, 不过他依然微笑挥手打招呼还送出飞吻，哄得全场粉丝不断高喊“欧巴！欧巴！”

贴心又亲民的池昌旭，在拍照环节结束后，主动要求去见在戏院外苦候的粉丝，偶像无预警的现身戏院大门口，亲切的向在各角落的粉丝挥手致意，让现场近500粉丝兴奋发出欢声雷动的高分贝尖叫声与狂喊！

他于8点20分别进入2个放映厅与大马第一批观看《虚拟都市》的观众见面，粉丝一见到他便陷入疯狂情绪，不停尖叫，挤到前面举起手机不停狂拍、录影；池昌旭除了介绍电影中的角色，也呼吁大家支持正版，买票支持自己的作品！离开放映厅前，更与全场满满的粉丝拍合照，留下开心的纪录。

他在记者会上表示来马后都只在下榻酒店逗留，没有机会出去，希望下次能够有机会到处观光，主办办单位在首映礼结束后，特地带他到吉隆坡燕美路著名肉骨茶店品尝肉骨茶，希望美食能让池昌旭对大马留下深刻印象。