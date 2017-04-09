池昌旭大展暖男魅力 贴心见粉丝引尖叫
娱乐新闻

9/04/201715:37

池昌旭首次来马亲和力十足，应媒体与粉丝要求比手指爱心，配合度超高！

池昌旭首次来马亲和力十足，应媒体与粉丝要求比手指爱心，配合度超高！

报道：陈奕蒂
摄影：吴国强

韩国“治愈系男神”池昌旭来马大展暖男魅力，抵马后马不停蹄进行记者会、车轮式联访和专访，拍照时应媒体要求摆换不同手势；出席《虚拟都市》首映礼主动要求要见一面在戏院外苦等的粉丝，在放映厅内与观赏优先场的粉丝大合照；“男神”亲民又贴心，超高配合度搭配迷人眼神和笑容，让媒体与粉丝大赞，这个“欧巴”真是超级大暖男！

池昌旭特地走到戏院大门口处与在戏院外各个角落苦等他的粉丝挥手致意，引来粉丝高声尖叫！

池昌旭特地走到戏院大门口处与在戏院外各个角落苦等他的粉丝挥手致意，引来粉丝高声尖叫！

（吉隆坡9日讯）今年30岁的池昌旭，凭韩剧《Healer治愈者》、《THE K2》人气席卷亚洲，他周五晚飞抵大马，为首度主演电影《虚拟都市》展开旋风式宣传。第一次来马的他，丝毫没有架子，十分亲切，周六中午12点开始马不停蹄进行记者会、车轮式联访、专访，电影闭门首映礼，尽管精神相当疲惫，但配合度超高，用着真挚的眼神看向媒体，不时做出挥手、比爱心手指、脸上全程挂着笑脸，十分敬业。

池昌旭晚上7点50分现身《虚拟都市》闭门首映礼红地毯，穿浅灰色西装的他甫出现，便引起现场粉丝的高声尖叫，他全程没说话，仅亮相让媒体拍照及与VIP合照, 不过他依然微笑挥手打招呼还送出飞吻，哄得全场粉丝不断高喊“欧巴！欧巴！”

池昌旭跟出席《虚拟都市》优先场的观众大合照。

池昌旭跟出席《虚拟都市》优先场的观众大合照。

贴心又亲民的池昌旭，在拍照环节结束后，主动要求去见在戏院外苦候的粉丝，偶像无预警的现身戏院大门口，亲切的向在各角落的粉丝挥手致意，让现场近500粉丝兴奋发出欢声雷动的高分贝尖叫声与狂喊！

他于8点20分别进入2个放映厅与大马第一批观看《虚拟都市》的观众见面，粉丝一见到他便陷入疯狂情绪，不停尖叫，挤到前面举起手机不停狂拍、录影；池昌旭除了介绍电影中的角色，也呼吁大家支持正版，买票支持自己的作品！离开放映厅前，更与全场满满的粉丝拍合照，留下开心的纪录。

他在记者会上表示来马后都只在下榻酒店逗留，没有机会出去，希望下次能够有机会到处观光，主办办单位在首映礼结束后，特地带他到吉隆坡燕美路著名肉骨茶店品尝肉骨茶，希望美食能让池昌旭对大马留下深刻印象。

GSC院线在访问池昌旭时，带着爆米花让他尝，池昌旭吃后大赞好吃，访问完后更带着爆米花离开边走边吃，就连在等待下一个访问时还吃个不停。

GSC院线在访问池昌旭时，带着爆米花让他尝，池昌旭吃后大赞好吃，访问完后更带着爆米花离开边走边吃，就连在等待下一个访问时还吃个不停。

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