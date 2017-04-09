爱滋病患接获HAART治疗 结婚生子不传播病毒 国际新闻

（新加坡8日讯）医学进步，患爱滋病也可在不传播病毒的情况下结婚生子！

此间一名男病患就在确诊后结婚，太太目前也成功怀孕，再过几个月将临盆，孩子没受感染。

伊丽莎白诺维娜医院传染病顾问医生梁浩楠在伊丽莎白医院Health Plus网页分享帮助过一名爱滋病男病患的成功例子。

这名男子于2015年在被诊断患爱滋病后求医，并且开始接受药物治疗。

在接受治疗后，他的人生开始恢复正常，并且遇到心仪对象，在坦白地交待后获得谅解，两人开始交往，随后决定结婚。

由于夫妇希望生下健康的宝宝，该名男子向梁浩楠医生求助。

梁医生表示，只要爱之病患者定时吃药，体内的病毒载量将下降，减少爱滋病传播的几率。

这样一来，生活将恢复正常，免疫系统也会逐步恢复，许多人也继续与配偶如常行房。

到目前为止，最近的研究并没有显示，在接获HAART治疗（Highly Active Anti Retroviral Therpy）的病患将病毒传染给配偶。

HAART是结合3种或以上药物的抗爱滋病毒治疗。

梁医生告诉记者，目前爱滋病患的妻子已经怀孕，再过几个月将临盆，孩子没有感染爱滋病。

据悉，母婴传播指的是感染爱滋病毒的母亲，在怀孕期间、生产过程以及怀孕后哺乳期间将病毒传染给婴儿的过程。

梁医生表示，该名妇女已经检测出并没有患上爱滋病，这也代表即将出世的孩子不会有爱滋病。

科技日新月异，如今病患可在感染爱滋病毒的第7天就被检测出来。

到了受感染的第21天，爱滋病毒的第4代抗原-抗体检测能确诊病毒，这是所有医院和大部分的实验室提供的检测方式，也是此间最普遍的爱滋病毒检测方式。

自2000年，全球的新爱滋病病毒感染率下降35％，在孩童中，则下降了58％。

梁浩楠医生认为，其中的原因包括人们对爱滋病的意识提高了，并且更早确诊，接受更好的治疗。

另外，预防性的措施如使用避孕套，也能使感染几率减少达95％。爱滋病药物的出现，让接受治疗的病患体内的病毒载量下降，减少传播几率。