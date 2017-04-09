闯红灯撞死妇女案 案发现场烛光声援会 叶舒惠：提醒顾及行人安危 北马新闻

叶舒惠：州政府与中央都应该多顾及行人的利益。

出席者在路旁高举蜡烛盼道路使用者能提高交通意识。

一些居民在案发现场留下鲜花与蜡烛吊唁符翠华。

（槟城8日讯）周四发生摩托车骑士闯红灯撞死妇女事件后，许多民众的第一个反应竟然是，“大马就是这样的”，叶舒惠评这种把违反交通规则当常规的心态非常不应该。

玻璃地滑州议员叶舒惠于周六，在意外案发现场发动烛光声援会上，如是指出。她表示，行人的权益被州与中央政府双双忽略得太久了，是时候通过一场声援会来提醒双方，应该顾及行人的安危。

她说，许多道路使用者都没有顾及路旁的行人，就连一个按照红绿灯规则，在斑马线上过路的路人都有可能成为路上亡魂，这已经敲响了行人在马路上安全的警钟，大马人需要改善他们对行人的态度，并给予他们一定的尊重和照顾。

“行人对周围环境都有所贡献，他们不驾车或摩托车，选择步行到附近的目的地，不但减少马路上车流量，也不为环境带来任何污染，但每次在市区发展时，行人的权益往往是排在最后。”

该声援会获得了一百余名各族民众的响应，于7时正开始在案发现场旁的红绿灯聚集，除了点蜡烛为死者符翠华哀悼外，也希望通过该举做出无声抗议，呼吁各界多关注行人的安危。也有民众带了鲜花到案发现场并留在红绿灯下，一些民众在声援会结束后也把蜡烛放在鲜花旁吊唁死者。

在会上有当地居民蔡先生质问叶舒惠，做这些烛光声援会有什么意义，并指与其无声抗议，不如通过行动来改善行人平时面对的问题。

不过他的言论也被其他民众反问，他有什么建议能提出时，他却没有回应。反之有另一名民众吴先生则提议应该在该路适合的地方增建天桥，让行人能安全的过马路。

另外，向来在城市道路交通规划课题发言的槟城论坛会员林马惠博士，也现身声援该活动。