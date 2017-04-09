追逐拥10犯罪前科男子 警连开7枪仍被逃脱 北马新闻

（槟城8日讯）巡警追逐一名有10项犯罪前科的可疑华裔男子，途中警方连开7枪射击对方轿车，惟最终该男子仍逃脱得逞，弃车在游乐场旁后消失无踪。

这起事件于今早11时30分，在垄尾路发生。东北县警区主任米尔助理总监指出，一辆巡逻警车的巡警在截停一名驾驶普腾英雄的46岁华裔男子后，从其身份证资料查获对方是有前科的惯犯。当巡警要求男子合作，下车让警员检查轿车时，不料该男子却突然开车加速逃离现场。

他说，2名巡警从后追逐对方至敦莫哈末路转角处时，逃逸男子在垄尾国油油站前不慎撞倒一辆摩托车，所幸该骑士并无大碍。警方随后继续追逐该男子到垄尾的大华高原，该男子更在途中撞坏停在路旁的轿车车镜。“直到垄尾路交叉路口，男子又撞到一辆轿车的前方，随后再往垄尾山路逃跑。”

他表示，警员当时因该男子危险驾驶已经危害到其他道路使用者，因而尝使用扩音器要求男子停车，惟男子充耳不闻。警方只好向该男子的轿车轮胎连开7枪尝试截停男子，但却无法阻止该男子一路狂奔。该男子最后摆脱警员得逞，逃往亚依淡新市镇。”

较后，该男子的轿车最终在宝石花园旁游乐场的空地寻获。警方在轿车内寻获一个80厘米的刀鞘及一盒铁珠弹。他补充，在这场追逐战中，并没有人受伤，而警方鉴定组也会对男子的轿车作出进一步检查。