曾审理儿童性侵案国会论述 妇女部长为沙布丁“护航” 国内新闻

（吉隆坡8日讯）正当外界一面倒的抨击巫统打西汝咯区国会议员拿督沙布丁的“先奸后娶”论，妇女、家庭及社会发展部长拿督斯里罗哈妮今日却为沙布丁“护航”，指沙布丁只是以其曾担任伊斯兰法庭法官的经验，做出这番论述，不应遭到外界的抨击。

罗哈妮指出，沙布丁只是将其在担任伊斯兰法庭法官时，处理儿童婚姻案件的经验，做出“先奸后娶”论。

“作为前伊斯兰教法庭法官，他只是将审理过的类似案件，在国会上做出论述。他并没有暗示指一名9岁的女童可以结婚，而是解释其中的细节。”

“然而，不幸的是这项解释却遭到外界的误解。”

罗哈妮今早是在吉隆坡时代广场酒店出席大马社会福利及社会发展局（MAKPEM）举办的研讨会后，接受媒体询问有关沙布丁在国会发表的“先奸后娶”和“9岁女童可结婚”论时，做出这项回应。

罗哈妮也强调，沙布丁其实非常力挺《2017年儿童性罪行法案》，因身为前法官，他曾审理过有关儿童遭到性侵的案件。

“他在担任伊斯兰法庭法官时曾审理有关儿童遭到性侵的案件，因此才能在国会上做出论述，这也是他非常支持这项《2017年儿童性罪行法案》的原因。”