首度访马为《虚拟都市》造势 治愈男神池昌旭魅力难挡 娱乐新闻

（吉隆坡8日讯）30岁韩国“治愈男神”池昌旭首度来马为电影处女作《虚拟都市》宣传造势，记者会现场吸引近百媒体，身穿白衣黑裤的他甫出现，镁光灯闪不停。他说第一次来马，没想到有那么多粉丝去接机，那么热烈欢迎他，很开心。

说到对大马的印象，他表示来马后一直呆在酒店，没有机会好好欣赏这里的景色，希望以后有机会来马旅游。

近日在韩国忙于拍摄新剧《奇怪的伙伴》的他，特别挤出空档来马为tvN MOVIES推介以及为首部电影《虚拟都市》宣传，星期日一早便赶飞机到香港出席见面会。

由池昌旭、沈恩京等主演的犯罪动作片《虚拟都市》将于4月20全马上映，电影讲述沉迷于电脑游戏的无业游民“权侑”（池昌旭饰）被诬陷为杀人犯后，在游戏团队的帮助下洗脱罪名的故事。

他近期演出的作品几乎是动作戏，这次在电影中也有不少打斗场面，他坦言：“拍动作片很累，所以接下来会避免动作片，接拍一些浪漫作品，挑战不一样的角色。”

池昌旭即将在今年入伍，问他入伍前最想做的事，他笑说：“最近很多人都问我这个问题，我现在在拍摄新电视剧，也还有一些工作，如果时间允许，我希望可以去旅行。”