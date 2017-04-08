依德利斯：没加入希联 伊党有信心执政数州 国内新闻

（峇株巴辖8日讯）伊斯兰党副主席依德利斯阿末表示，下届大选料出现3角战，即使不参加希望联盟，该党也有能力赢取国内数个州属政权。

依德利斯阿末今日为柔州伊斯兰党青年团主持第45届常年大会开幕仪式后，在记者会上说，以上州属包括吉兰丹、登嘉楼甚至吉打。

他说，只要柔州伊党展现出实力及下定决心为大选做好准备，该党在来届大选不是没有可能攻进柔州。

他否认该党会与其他政党联手合作上阵大选，无论是希联或国阵。

他强调，该党没有与巫统，甚至未与希望联盟合作，至今只有和国民团结党（Ikatan）所正式宣布成立的第3政治势力“和谐阵线”（Gagasan Sejahtera）合作，为下届大选做好准备。

他说，该党将在来届大选透过第3政治势力，以独立行动方式继续其斗争。

另外，针对《砂拉越报告》对伊党做出的指控，他指出，该党将继续对这个充满诬蔑的指控，带上英国法庭，让法庭作出裁决。

他透露，该党已为上述法庭案件委任阿当度多律师，准备约100万令吉以便打官司。

《砂拉越报告》去年8月指控首相拿督斯里纳吉以9000万令吉收买伊党。经过数个月的隔空喊话后，伊党已发律师函给《砂拉越报告》网主凯丽。凯丽澄清，这项消息纯属政坛广传谣言。伊党去年声称会把《砂拉越报告》的指控带上英国法庭。

出席者包括该党柔州青年团团长嘉瓦希及副秘书法伊扎利扎。