陈德钦挑战林冠英 重复加巴星名言 国内新闻

（吉隆坡8日讯）马华槟州主席拿督陈德钦挑战林冠英，再次引用行动党前主席加巴星律师的名言：“要落实伊刑法，先跨过我的尸身。”证明该党捍卫国家世俗宪政的坚定立场，而不是在国会议会厅外拍脸书直播作秀，却在议会厅内噤声。

他炮轰林冠英，别因为355法案在国会以动议的形式提呈就企图误导和转移视线，把一切的过错推给马华和民政，事实上，要遗臭万年的，是林吉祥和林冠英父子两人和行动党诸位领袖。

“国阵最高理事会上议决政府不提呈355法案，并交给议长根据议会常规做出决定，首相拿督斯里纳吉也早已在国阵最高理事会会议后的记者会上说得非常清楚。而议长丹斯里班迪卡昨天也确认此事，即允许355法案动议提呈是他的决定，根本没有受到国阵的指示。”

“然而行动党一再玩弄双面人政治，在动议提呈后，伊斯兰党哥打峇鲁国会议员发表其附议演词时，行动党36名国会议员一声不出，却在会议厅外做脸书直播，忙着拼脸书上的收视和人气，却不在议会厅内履行代议士的责任，这是非常不负责任的行为，人民把你们选进国会，不是叫你们在会议厅外作秀。”

“谈到遗臭万年，2009年行动党主席加巴星已对林氏父子两人执意与伊斯兰党在民联合作加以炮轰，加巴星是以‘耻辱’来形容，并要林氏父子忏悔！显然，在加巴星离世后，已由林氏父子两人掌控整个行动党，行动党已经沦为林冠英自己所说的遗臭万年。”

“我挑战林冠英，重新公开的再喊一遍加巴星的名言，作为他延续加巴星毕生志愿的证明，大胆的向伊党喊出：要落实伊刑法，先跨过我的尸身！请问林冠英敢吗？”