米都太子路4条路3屋起火 藤织业者房没了货成灰 北马新闻

屋子被烧毁的情况。

彭玉萍（左）安慰其父亲彭国华。

（亚罗士打8日讯）米都太子路4条路周六凌晨发生火灾，烧毁3间半砖木屋，造成一名从事手工藤织业的华裔老翁损失约2万令吉，包括机械工具、竹廉及藤制物都毁于一旦。

这场火灾于周六凌晨约2时，在亚罗士打太子路4条路一带发生。3间被大火烧毁的半砖木屋靠近河边。吉打州消拯队与各区义务消防队接获投报后赶到现场灭火，火势在凌晨约5时才顺利扑灭。

彭国华：2年前租屋进行藤织

事主彭国华（76岁）是其中一间半砖木屋的租户。他受访时说，其左边屋子是货仓，中间是他居住，右边则是空屋，所幸屋主所停放在左边屋子旁的轿车没被烧毁。

彭国华原本居住在甘榜不再也，不过2年前向屋主以每月170令吉租金租下这个单位，方便他进行藤织工作。

他表示，他从事手工藤织业已有50多年，与妻子育有2名儿子和3名女儿，平日都在所租下的这个单位工作，待藤椅与竹廉等制好后，会批发给商家。

“这场火灾导致存放的材料、货物和机械工具等都毁于一旦，心痛又无奈。”

他说，他也是一名古董收藏爱好者，平日会收藏一些古董例如宝石、戒指等，惟，其心爱的古董已葬身火海。

他估计这场火灾造成他损失约2万令吉。

询及接下来计划，彭国华说，暂时会搬进女儿住家，至于是否还会继续藤织业工作，再另作打算。

传「噼啪」声 以为是小偷

彭国华说，受访时表示，事发时，他正在睡觉，忽然听到屋子后门处传来“噼啪”声响， 起初还以为是小偷破门行窃，于是起床探个究竟。

他说，当他打开后门发现着火时，尝试用水灭火但不果，火势反而快速蔓延及越来越大，唯有赶紧逃命。

“当我逃出屋外时，赶紧把我的摩托车移开远离屋子，接着再次冲进屋内拿取我的钱包、身份证、以及驾照。”

“我原本也想把家里的2桶煤气搬离现场以免发生爆炸，但由于火势太大，只好放弃，保住自己性命最为重要！”

女儿：幸没事 会安排父住处

彭国华的二女儿彭玉萍（52岁）受访时表示，她是接获友人通知才知道父亲所居住的屋子发生火灾。

“谁也预料不到火灾会发生，我来到现场时见到屋子已被烧毁，所幸我的父亲人没事。”“接下来我会安排父亲搬去我家居住，但一切要以父亲的意愿为主。”

她也说，这场火灾造成他父亲损失不少，因此希望福利部能协助其父亲。

同时，这场火灾引起住在对岸的居民注意，纷纷到场围观，有居民表示凌晨时已听到声音，打开窗户即看到对岸屋子滚起浓烟，事发时火势很大，所幸没有造成任何伤亡事件。