商家申诉水沟阻塞 老鼠跑入店避淹水 北马新闻

古迹区频密的淹水问题，令商家需面对老鼠蟑螂纷纷逃入建筑物内的问题。

梁志强出示灭害虫专家发出的收据，指3天前对方才前来清理。

龙记属古迹建筑，铁栏门不可随意更换，也因此无法有效阻挡老鼠蟑螂溜进屋内。

员工们正在清洗厨房，盼能尽早重新营业。

（槟城8日讯）因卫生问题被检举后，被指示关闭两周的汕头街龙记及新街桃园点心店业者异口同声指，古迹区近期频密多次淹水，导致老鼠蟑螂纷纷逃入建筑物内，才形成老鼠、蟑螂屎多的原因，这令该区的许多饮食业者头痛不已。

槟岛市政厅环境卫生与执照局，联同卫生局于周五早，分别突击检查汕头街龙记及新街桃园茶楼。两家茶楼因卫生情况糟糕及不达标，被当局指示关闭两周清理。

记者周六再走访两家点心店，他们都遵守当局的指示，关闭店面进行清理工作。其中，龙记茶楼林姓负责人向记者申诉指，该店有大量老鼠与蟑螂屎的问题，主要是因为店下方就是地下水沟，每次淹水时就会把沟渠内的蟑螂及老鼠逼出，逃进附近的店屋内，业者根本很难防备。

她也指，在昨天被检举时，有多次尝试向市政厅官员投诉该问题，要求对方设法解决，惟当时却被官员无视。“我向多名官员反映这个问题，但没人理会我，过后我提高声量要市议员王耶宗听见，结果就被他认为我在为厨房肮脏一事狡辩。”

她说，当时很无奈，只好静下来待检举完后，再与官员反映面对的问题，但最后他们听了也没有任何回应就离开。她说，近期内会多次发生闪电水灾，是因为下方水沟已阻塞，导致污水无法及时排出，但市政厅每次在水灾后都从未到此调查淹水导因，以致每逢水灾后，员工们得在第二天一早到店内灭蟑螂。

“每次下豪雨，就有蟑螂从地下水沟逃到屋内‘避难’，而离水沟最靠近的建筑刚好就是我们的店。这里是古迹区，我们也不能随便把铁拦门拆除换成铁门，所以我们很难阻止蟑螂溜进店内，只能在每天开店和打烊时清理店内。”

她也澄清指，官员没有在该店内没干枯腐烂的老鼠尸体，更没有蛆虫，那是另一家遭检举的茶餐室，但因为多家媒体在报导上缺乏指明，导致部分读者混淆，让他们遭池鱼之殃。

除虫或没处理手尾 将向灭虫公司追究

另一方面，桃园茶楼东主梁志强指，该店每两星期都会聘请除害虫专家到该店清楚害虫，而最后一次除虫是于4月4日，因此他不排除当时在除虫后对方没有清理干净，以致没完善处理的“手尾”，变成当局对付其店面的理由。

他说，该区都是百年老屋，以前防害虫的措施没有现在的完善，因此蟑螂及老鼠跑进店内是该区全部商家的烦恼，尤其是雨天时，情况更严重。他也因此有定期做灭害虫措施。他也因此准备要向灭虫公司追究。

员工忘丢旧碗 长蛆虫才知道

对于该店的碗碟内发现蛆虫一事，他解释指那些碗碟已破损，并已更换。他说，其实已指示一名员工将这些旧碗碟丢掉，但对方却把碟子放在一旁后就忘了。由于这些没有用到，就一直存在一旁没人理会，到最后在检举中被找到时已生了蛆虫，他看到时也吓了一跳。

检举不曾不过关 会改善疏忽之处

“我们接受这次的检举结果，有疏忽之处会再改善。”

梁志强指出，该店的厨具都是用不锈钢所制，而且在处理食材方面向来都有做足功夫，食材没有使用时都有藏好。他说，经营近80年来他们多次受检举都不曾不过关，但无论如何，这次的经验，他们将接受及坦承检举结果。他也说，有疏忽之处会尽早处理及改善，以尽早重新营业。

王耶宗：会了解阻塞与否

针对龙记所指，水沟可能阻塞导致闪电水灾一事，槟岛市议员王耶宗通过短讯受询时回应指，他在昨天并没有接获官员告知此事，但他会要求市政厅工程部到该区了解水沟是否真的阻塞。他补充，该区发生闪电水灾部分原因是新光大一带的排水系统无法及时排水，市政厅也已安排在今年年中公开招标提升工程的合约，以尽早解决该问题。针对龙记业者再提起店内蟑螂、老鼠的事，他呼吁龙记需提高防害虫措施，如定期请专家前来灭虫，以确保建筑内的整洁。