槟州可负担房屋展开幕 首长：州政府向房屋部提建议 组屋管理费纳入门牌税 北马新闻

（槟城8日讯）槟州首席部长林冠英指出，州政府已向房屋部建议修改现有法令，以便可将组屋管理费纳入门牌税内。

他表示，当组屋管理费可纳入门牌税，州政府也可以负责进行组屋的管理工作，包括清洁与维修等的工作。

他说，当管理费纳入门牌税，所有的组屋居民都将缴交管理费，相信只剩小部分的居民不缴交而已。

他解釋，槟州政府是准备接手组屋的管理权，但在现有的条例下，不能收取管理费，只有在法令修改后，才能收取管理费。

因此，他建议修改现有法令，以便管理费可纳入门牌税。

他认为，也只有这样，才能确保组屋居民也能生活在一个清洁、安全、绿色及美好的环境下。

他是于周六下午在假槟城新光大底层举行的槟州可负担房屋展开幕仪式上，致词中如此指出。

槟州房屋委员会主席佳日星則說，自2014年槟州政府实施打房政策以来，目前已奏效，即在全国房价平均只下降0.7%时，槟州房价于去年第四季下降多达3.2%，即房价下降介于40万零994令吉至38万8319令吉。