PYDC篮锦赛开幕 林冠英率领高喊 “我爱槟城” 体育新闻

（槟城8日讯）“我是槟城人，我骄傲！”

槟首长林冠英今午为在爱莲玉卡巴星社区公园篮球场举行的“2017年槟州青年发展机构（PYDC）杯篮球锦标赛（槟岛区）”主持开幕礼时，带领数百名年轻篮球队员高喊“我爱槟城”，以展示对槟城的爱意。

他说，槟政府将在明早在北海展开第二场“我爱槟城跑”，届时，他与槟行政议员彭文宝、章瑛及众议员会参与槟城跑，此活动全程6公里路。

他指出，槟州青年发展机构共分配5万5000令吉，在槟州两区举办“2017年槟州青年发展机构（PYDC）杯篮球锦标赛。

56队参赛

“这次参赛队伍有56队，其中7队为女子队，赛事共分3组即15至20岁男子组、21至30岁男子组及15至30岁女子组。”

槟州青年发展机构执行长丁国亮致词时说，此赛规格只公开予槟城人参与，较早时有不少人向主办单位查询欲参与，但因为身份证住址并非槟城，而无缘参赛。

他说，友谊第一，比赛第二，希望参赛者们能以礼竞技。

他指出，参与上述的赛事人数约有700人，包括队员、教练及领队。

出席嘉宾有槟行政议员佳日星、彭文宝、章瑛、斯里德里玛区州议员雷尔及槟城篮球总会会长拿督黄坤荣。