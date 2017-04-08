槟城论坛宣布10方案 促草拟木蔻山特区发展蓝图 北马新闻

（槟城8日讯）继乔治市、升旗山及植物园后，槟州政府受促也为面对发展压力的木蔻山，同样草拟特区发展蓝图（SAP），同时受促暂时冻结所有发展计划，直至针对木寇山未来发展进行公众谘询。

由多个非政府组织组成的槟城论坛（Penang Forum）于周六，在槟城研究院举办“保护木蔻山：揭开木寇山神秘面纱论坛”上，公开拟定的8项建议方案；在出席者提出进一步意见后，方案再增添2项建议为10项建议。槟城论坛成员卢林玲理宣布，最终的10项方案，包括：

1.要求针对任何发展进行公众咨询对话；2.针对木蔻山特点价值拟定特区发展蓝图；3.针对该区生物多元性等进行全面研究记录；4.将木蔻山宪报上为州级公园；5.保护及修复木蔻山所剩无几的古迹建筑结构包括所有坟场、3个仅剩的营房建筑结构、1930年代建的监狱建筑以及教堂；6.在槟城古迹法令下将木蔻山全岛列为古迹遗址；7.在国家遗产法令下，将列为自然遗产地；8.与国家文化遗产局合作以便将木蔻山的历史与双溪毛糯的历史相衔接；9.保护全岛；10.暂时冻结发展。

会上，也是槟城论坛成员的梁粤广博士相信，有关方面对木蔻山发展规划方面了解有限，因此他建议槟州政府为该区拟定特区蓝图，以便可针对木蔻山的未来规划作出公开展示，公布木蔻山未来的可许可发展密度以及保护方案等。对此，在场的卢光裕建筑师也认同梁粤广的建议。

此外，也是马来西亚自然之友协会槟城分会主席的甘达古玛讲解，州森林保护区与州级公园的不同，他说后者作为休闲州级公园地可允许任何人进入，受到全面保护，反之他调侃说，在我国森林保护区虽禁止任何人进入，当局却可以保留，以便发出执照进行木业砍伐。

他提及，由于岛上有美丽洁白沙滩，所以相信会使发展商瞄准，准备发展酒店。

要求冻结木蔻山发展

槟城论坛成员拿督沙隆亚末指出，将向槟州政府提呈拟定的10项建议方案，同时要求暂时冻结木蔻山发展计划。

他要求在州政府与各相关方面展开对话会，以及听取公众咨询前暂时冻结木蔻山发展。他同时指出，槟城论坛对木蔻山接下来的规划发展所知有限，目前还不知其具体发展概念，比如衔接木蔻山及槟岛的4条车道桥樑等都所知有限，这也是为何他们要求州政府举行对话。

他表示槟城论坛不反对发展木蔻山，惟任何发展却必须持续性，同时需了解木蔻山在社会文化及生物多元性方面高度敏感，以免造成破坏。此外，槟城论坛成员阿聂捏托不解，为何必须打造4车道的桥樑，这将对木蔻山引进更多车流等带来冲击。

5332尸骨长埋木蔻山

此外，槟城古迹信托会主席林玉裳指出，有5332尸骨长埋于木蔻山，岛上有各宗教种族的坟墓。出席主讲者，尚包括木蔻山研究者傅向红、槟城古迹信托会秘书本维斯曼、推出木蔻山著作的退休教师麦克吉。其他出席论坛者，包括林马惠博士、邱思妮市议员、木蔻山其中一名联营发展公司宏升首席营运员王英才，以及计划总监陈国雄等。