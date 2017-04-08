【金钱游戏不是投资】什么是庞氏骗局？ 不正常高回酬诱骗投资者 北马新闻

（槟城8日讯）庞氏骗局是美国一名意大利移民查尔斯庞氏（Charles Ponzi）在1919年设计的欺诈投资手法，典型手法为以不正常的高回酬来吸引投资者，当集中大量资金后，公司负责人就会卷款而逃。

诈骗者常以不同名称命名骗局，如“纯资本投资”、“旅游投资”、“虚拟货币透支”等各种投资计划，但最终都属于庞氏骗局的金钱游戏。

诈骗者常以早期参与者可在短时间内致富，并在社交媒体上炫耀自己可驾驶名车或身穿名牌作为吸引受害者的手段。同时，诈骗者会在豪华场所举办大型活动，邀请受害者参与，制造该公司投资得利的现象。

诈骗者经常标榜本身公司参与多项投资，或具备高回酬的产业，因此可在短时间提供高回酬，并会向参与者展示所谓的投资标，然而却无法像正常上市公司般提供财务报表。

投资者所赚取的金钱均来自于其他新加入的投资者，而非公司本身的业务收入。投资者在骗局初期通常可在短时间内获回报，但骗局还款时间往往会逐渐拉长。随着越来越多人投入，骗局资金会开始入不敷出，直到最后骗局泡沫爆破，使得下线的大量投资者蒙受损失。

投资者为求更多下线加入 整个家庭投入金钱游戏

为求更多下线加入，以赚取更多回酬，有者甚至拉孩子，再由孩子拉亲友，一整个家庭都投入金钱游戏。

金钱游戏的“低付出，高回酬”性质，容易吸引工作能力及收入欠缺，但却急于赚快钱的年轻人上当，如今有为数不少中学生投入其中，情况令人担忧。若认为在社会打滚已久且见过世面的中年人，理应看得清这种千篇一律的骗局，那就大错特错，贪婪盲目不分年龄，许多中老年人也为贪图一时之利，而纷纷倾囊而出加入金钱游戏。

这些人不仅自己加入，更游说身边亲友加入，经常以类似“投资必有风险，只要敢投资，就能赚大钱”，“投资没有早知道，敢敢投资敢敢赚”等话术向身边人灌输“新兴发财理念”，务求更多下线加入以便赚取更多回酬。

政府法律约束过于温和 令庞氏骗局滋生

列入国行“警示”名单的公司，已几乎等同非法集资勾当，不过政府对于非法集资的法律约束过于温和，以致金钱游戏得以滋生。

根据国家银行官网资料显示，至今有288间公司列入警示名单。对此，庄健祥指，列入警示名单就几乎等同于非法，因为公司若没向有关当局注册，却向民众集资就是犯法行为。若民众在投资这些被列入警示名单的公司时出了问题时，将无法得到政府的保障。

他直言，大马执法当局针对庞氏骗局的法律的确太过温和，往往都等到出事后才采取行动。“执法单位对现有的庞氏骗局还不够严厉，理应采取更严厉行动来打击类似勾当，才能避免大马出现越来越多的庞氏骗局”。

去年至少2万人受骗 被卷数额达数亿元

警方估计，去年至少有近2万人受非法集资金钱游戏（MONEY GAME）所骗，涉及被卷的数额达数亿令吉，不过仅有100人向警方报案。

全国商业罪案调查部总监拿督阿克里沙尼于日前指出，非法集资金钱游戏与一些声称快速致富的投资项目，都标榜可获高回酬，然而却缺乏实际的产品或事业营运来获利，并只依赖投资者投入的资金来运作。他也公布了警方情报所得及投报数据。他强调，非法集资金钱游戏骗案或外汇投资骗局近年屡见不鲜，并打着投资外汇的幌子，吸引民众参与。