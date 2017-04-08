金钱游戏不是投资 非法集资幕后操盘影响经济体系 北马新闻

报道\傅政瀚

（槟城8日讯）大马在近年成了“金钱游戏”（Money game）旺盛的国家之一，国人对金钱游戏的沉迷已到了全城疯狂的地步，其中以雪隆区、槟城及柔佛大城市最泛滥，经济学者忧虑这类非法集资活动继续热下去，恐将影响国家经济体系，成通货膨胀的元凶。

靠“庞氏骗局”手法经营的金钱游戏，被非法集资的操盘幕后集团包装为“投资计划”，而市面上不同名目的金钱游戏不胜枚举，每隔不久就出现换新名堂的金钱游戏。其实这些金钱游戏都是换汤不换药，千篇一律，常标榜“不需卖产品，不需拼业绩，躺着就能赚”，差别不外乎在回酬利率及取款时间长短上有所区别。

从2年前爆发的金玉华（Genneva）黄金投资公司风波，到后来闹得满城风雨的云数贸事件，均遭国家银行、警方、贸消部等执法单位介入调查，涉及的金额总值超过200亿令吉。然而，这些风波事件，并无阻幕后集团操纵金钱游戏，反之趋势犹如雨后春笋般出现，几乎已到了遍地开花的境界。

在今年首4个月，备受国家银行关注的金钱游戏公司，是近期被国家银行列入警示名单的JJPTR(JJ穷至富)；此外，警方商业罪案组也关注另一家VenusFX公司进行的外汇投资计划，据全国警方商业罪案调查局的数据显示，今年3月警方已接获408宗针对VenusFX公司的投报，估计受影响者达2万3259人，损失总额高达8000万令吉。

庄健祥：标榜投资业务 却无相应财务报表

对于国内金钱游戏过热现象，经济学讲师庄健祥接受《光华日报》访问时指出，投资和被称为金钱游戏的庞氏骗局最大差别在于，投资是可看见投资标、投资公司的成长与价值等清楚的财务报表，而庞氏骗局虽标榜着自己有在投资业务，但却拿不出相应的财务报表。

金钱游戏常标榜可在一定时间内，给予投资者15至30%回酬，但从逻辑来想，私人银行贷款的利率最多也不会超过1年20%，那为何这些公司需平白无故向民众筹募资金去投资，然后每月给予投资者20%回酬？若需要支付银行的利息都低于每个月给投资者的回酬，谁会做这种生意？“更何况，有什么生意可确保每个月有那么高收入，可以分出那么高回酬？这类庞氏骗局持续蔓延，或将把经济和银行体系绑在一个危险的地位。”

其实，庞氏骗局相对于其他骗局来得更高风险，若成为社会“主流”，将对经济体系造成影响。“如果大部分的人为了庞氏骗局所提供的高回酬，而选择将钱投入庞氏骗局，而非银行，那银行将面临萎缩，进而影响经济层面；严重情况甚至会造成政府单位无法预测，以及掌控通货膨胀的主因。

市场中金钱流遭截断 流入少数人口袋

庞氏骗局把理应流入市场的金钱截断，并转而流入少数人口袋。

目前，一些大型庞氏骗局已使用虚拟货币及点数来绑住投资者，让他们持续在公司所建立的圈子里消费。从经济角度而论，这已导致市场中的金钱流被截断。庄健祥表示，这些虚拟货币买卖的消费圈子，都会以高于市价数倍的价钱，让会员购买或兑换商品，无形中会引起其他市面上商家的仿效效应。

政府无法获得正确数据 误估通货膨胀原因

“这样的情况下，会造成政府无法获得正确的经济数据，而误估通货膨胀的原因，最终无法拟出正确的政策来压制通货膨胀。”

他说，这类型消费圈子或许会有利于该公司或消费者，但对整体经济而言是个伤害。一般通货膨胀是政府可以计算且监督的，但庞氏骗局则如同其他非法勾当般，导致金钱流向隐藏经济，使政府无法估计。此外，政府也无法管控这些集团更无法征税，从而减少大量税收，影响国家建设。

*大马常见的金钱游戏*

1.投资骗局

承诺投资者可在短时间内取得高额回酬，只要投入了一定数额的资金，便可在一定的时间内获得15至30%不等的回酬。投资者往往在投资一段时间后，被要求或怂恿加额“升级”，以积极获得高额回酬。投资过程不需要涉及任何严谨的文件或身份证明，而所谓的投资公司往往并没有向国家银行注册。

2.旅游配套骗局

通常会出现在社交媒体平台的骗局，标榜投资该公司后，可以低过市价200到250令吉的价格获得旅游配套。若投资者找到越多下线，则将会获得更多的折扣报酬。

3. 金字塔公司骗局

承诺投资者加入公司后，可透过买卖产品或拉下线加入来获取回酬，但由于买卖产品的回酬远低于拉下线的回酬，因此投资者往往会倾向拉下线赚回酬。更有些公司会标榜不需买卖产品，只需拉下线就可获得巨额利润。

4.黄金骗局

诈骗集团将说服投资者，该公司将以低价购得金饰及金条后再出售，因此投资者只要投资，便能在固定时间内获得10%至30%的利润。此外投资者一开始也会获得相应数额的黄金作为获利保证，但会在一定的时间后，以各种理由骗回投资者的黄金。