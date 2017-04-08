王晶夺金话梅最烂导演 阿伦蝉联最烂男演员 娱乐新闻

（香港8日讯）据香港苹果日报报道，由《苹果日报》娱乐版举办的第12届“金话梅电影选举”（Golden Plum）终于有了结果。由王晶执导的《赌城风云III》，以高票抢走最烂电影／导演及最烂场面两奖，成功登上烂片之巅。至于最令人关注的最烂男／女演员奖，则分别由《江湖悲剧》谭咏麟及《封神传奇》Angelababy捧走。

拥有3位大咖周润发、刘德华及张家辉的《赌城风云III》，虽赢到票房，但相对地劣评更多。在最烂电影／导演奖，《赌城风云III》以2,936票捧走奖项。其中一幕打足十分钟的机械人大战以3,495票成为最烂场面。

最烂男演员方面由《江湖悲剧》谭咏麟以上世纪80年代演绎方式贯穿全片，击败以浮夸见称的《偷天特务》王祖蓝，前者得2,501票，后者则为1,782票。这个也是谭咏麟第二个金话梅最烂男演员奖项，对上一次是2007年凭《左麟右李之我爱医家人》夺得。最烂女演员方面则由《封神传奇》的Baby以3,282票首度捧走金话梅最烂女演员奖项。