证实与鲜肉男友分手 萧亚轩：我会好好的 娱乐新闻

歌手萧亚轩（Elva）与小13岁的高尔夫球选手Michael（陈桦）7个月前恋情曝光，2人先前在泰国十指紧扣，后来再被目击一同现身宜兰某海鲜餐厅用餐，状似感情甜蜜。不过近日被爆出IG突然取消追踪男方，也一反常态鲜少发文，稍晚萧亚轩也在IG以54字谈这段感情，写下“我会好好的”，承认7个月的感情结束，心情颇为难过。

（台北8日讯）据新浪网报道，传出感情出现危机后，萧亚轩深夜在IG写下：“向来我都不觉得正当谈感情有什么需要遮遮掩掩的，但这次让我长大了，原来很多事真的只能放在心里，慢慢消化…………我会好好的！”证实这段7个月感情告终，她语气中似乎存有遗憾，许多粉丝也涌入替她鼓励：“你还有我们，我们只希望你可以幸福。新专辑等你的。”、“Elva你要好好的，有我们在，我们一直都在”，希望她加油。

37岁萧亚轩出道以来感情生活丰富，男友从柯震东、吴建豪妻舅Elroy、嫩版阿汤哥换到最新告吹的高球选手陈桦（Michael），除了年约40岁的嫩版阿汤哥之外，其余都是姐弟恋。去年底与Michael 陷入热恋，2人多次被拍到出游，也传出同居消息，没想到交往7个多月，至今宣告结束。

事实上，萧亚轩与男友的恋情曝光后，对方积极想融入她的生活圈，年初2人一起参加公司春酒，个性开朗、待人处事成熟又有礼貌的Michael和同事迅速打成一片，也很得她朋友喜欢，如今情断跌破不少粉丝眼镜。

对此，萧亚轩经纪公司回应，“Elva目前把重心放在新专辑及其他计划上，私领域的事情先放在比较后面的位置，谢谢大家关心。”