Baby产后回归《跑男》 迪丽热巴代打2个月恐闪退 娱乐新闻

《奔跑吧》节目第5季已经开录，即将在近日开播，早前“Angelababy”杨颖（Baby）因产后休养暂退跑男，改由迪丽热巴顶替出演，不过近期却传出Baby将于5月回归节目，等同于迪丽热巴才上工2个月，恐怕就要面临闪退命运！

（北京8日讯）台湾自由时报报道。中国综艺节目《奔跑吧兄弟》因受限韩令更名为《奔跑吧》（简称跑男），节目第5季已经开录，即将在近日开播。原消息指出“Angelababy”杨颖（Baby）因产后休养暂退跑男，改由迪丽热巴顶替出演，不过，最近却传出Baby将于5月回归节目，等同于迪丽热巴才上工2个月，恐怕就要面临闪退命运，消息一出，便引发关注。

Baby产后至今仍专心在家休养、照顾孩子，逾2个月未公开亮相的她，已在积极准备复出，近日更传出她5月就会回到《奔跑吧》，届时还会和接替她的迪丽热巴同台；但也有说法指出，她回归《奔跑吧》后，迪丽热巴将被迫退出，因此引来迪丽热巴的粉丝不满，导致双方粉丝议论纷纷，隔空掀战火。