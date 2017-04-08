池昌旭、Jessica袭马 粉丝挤爆机场 娱乐新闻

报道：陈奕蒂

图片：取自网络

（吉隆坡8日讯）“治愈男神”池昌旭及“高冷女神”Jessica郑秀妍魅力无法挡，2人同时抵马，哈韩粉丝挤爆机场！

韩国人气男星池昌旭与Jessica不约而同于今日来马出席不同活动，2人昨晚搭同班机抵达吉隆坡国际机场 ，吸引大批粉丝一早抵达机场迎接一睹偶像风采。2位男神女神一前一后出现在机场大厅，让哈韩粉丝十分兴奋，挤满机场的粉丝一见到2位偶像，尖叫声与喊叫声响彻整个机场大厅。

当首次来马的池昌旭一现身接机大厅，现场粉丝超兴奋，撕心裂肺的“欧巴”声与尖叫声不断，并一路跟随池昌旭走向等候的车子，而被一班保安围在中间的池昌旭不时向粉丝们微笑挥手、点头致意，态度亲切。池昌旭在车子离开前，还不停向粉丝挥手，让粉丝满足尖叫！

2月才旋风来马为国际知名品牌旗舰店担任开幕嘉宾的Jessica，则在池昌旭出来后不久现身，粉丝一见到她又是高喊“你很漂亮”，又是兴奋尖叫，现场粉丝为求更近距离见偶像而不断往前推，情况十分混乱。期间更有人的手不小心敲中Jessica的头。

即将入伍的池昌旭，今午出席电影处女作《虚拟都市》记者会暨tvn Movies推介礼，晚上会出席电影首映礼； Jessica则会为亚洲网络红人颁奖礼《Influence Asia2017》担任表演嘉宾。