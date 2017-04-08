动力火车 来马像回家 娱乐新闻

（吉隆坡8日讯）动力火车相隔不到半年再度来马开唱，他们将于6月17日在云顶举办《跟动力合唱马来西亚演唱会》，尤秋兴与颜志琳周五接受大马媒体越洋电话访问时开心表示，每次来开唱都看到很多歌迷支持，大家都很热情，来马来西亚像回家一样！他们透露这次演唱会除了大家熟悉的歌曲，也会演唱新歌，并预告6月演唱会后，将再度来马为去年推出的《20新歌duet精选》宣传。

动力火车9月出道满20年周年，问他们是否考虑像五月天一样，举办免费演唱会回馈粉丝，他们透露9月将在台北小巨蛋举办20周年纪念演唱会，大马也会是其中一站。问及来马来得那么密可会担心票房，他们说：“我们不担心票房，如果票房不行公司也不会把日期安排得那么近。”

除了举办纪念演唱会，两人还会怎么庆祝出道20周年？他们开玩笑说：“放鞭炮咯”，之后表示没想过怎么庆祝，媒体问说会互送礼物之类吗，两人听后抗拒笑称：“好肉麻”，颜志琳搞笑说：“烛光晚餐好了啦”，让尤秋兴受不了喊说：“感觉好像夫妻！送礼物可以啦。”那会否考虑办展览？两人表示展览要50年吧！尤秋兴称：“我以为展览是走入历史的人”之后“抵死”笑说：“可以雕一个颜志琳没有穿衣服的铜像，放一个叶子，开着火车，但不能背着吉他，要不然会很痛。”笑翻在场媒体。

提及金曲奖，动力火车表示每次出专辑都会报名，他们指每次出专辑很有信心，报名都希望得到肯定，“金曲奖是很值得得到的一个奖，对我们来说是鼓励和动力。”