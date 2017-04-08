出道不顺遂 张水蓉发新辑再出发 娱乐新闻

（吉隆坡8日讯）对歌唱充满热忱的“吉胆岛歌姬”张水蓉，经历过首3张专辑被“冷处理”后重新出发。讲述过去心酸史的她顿时泪洒记者会，家人的支持让她重拾歌手梦，再度发片。

曾是大马华乐团合唱团组员的张水蓉在2014至2016期间发过4张专辑，首3张专辑让她吃尽苦头，长期以泪洗脸、数度想放弃歌手梦。当时的她只能勤祷告，期许往后的日子会好一点。

张水蓉说道，跟前东家的合作维持了一年，双方理念不合，很多事情都无法商量，让她觉得非常辛苦。她以“不专业”来形容前东家，但也感谢那些伤害过她的人，让她更有毅力地走出自己的路。

见邓智彰心情紧张

全新经典金曲专辑1《对不起，我爱你》邀来邓智彰担任制作人，让张水蓉紧张不已。踏进录音室试音的她初次见邓智彰时手脚冰凉、不停颤抖，最终还是通过了对方的“考核”。

她形容邓智彰是一名循循善诱、散发正能量又不失严厉的导师。“主打歌《对不起，我爱你》是我录得最久的歌，其中一句6个字的歌词，我唱了60遍。”这首颇动感的情歌是邓智彰为她量身定做，切合她调皮、外向的个性。

在《你就是我的唯一的爱》MV里首次挑战演戏的张水蓉，被一幕隔着薄纱轻抚男主角的戏分难倒。经过助理一轮劝说后，她终于战胜心魔完成。祖籍福建的张水蓉也在新专辑演绎了两首福建歌曲《黄昏的故乡》和《成功的条件》，去年加盟翔铭唱片的她希望歌迷会买正版专辑支持她。