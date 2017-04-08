阿都拉：国民欠缺财务规划 仅四成人为退休做好准备 国内新闻

（吉隆坡7日讯）国家银行副总裁赛阿都拉昔指出，大马只有四成国民，为退休做好经济上的准备。

他说，早前与退休人士进行的一项小组讨论发现，他们仍然会依赖孩子，或在面对紧急状况、购买昂贵物品时刷信用卡。

“这可能是他们年轻时没有做好财务规划所致，一般上，年龄介于20至35岁的年轻人，认为长期的财务规划只适用于未来10至20年。”

他今日出席公积金局与信贷咨询与债务管理机构（AKPK）合作推出的退休与财务教育课程推介礼，在会上致词时这么说。

赛阿都拉昔说，国行在2015年展开的“财务能力与概括需求”调查显示，超过75%的大马人难以提出1000令吉应急。

报告也点出一个现象，只有四分之一的国人有投资，大部分国人表明，一旦失去收入将会面对经济压力。

有鉴于此，他说，上述两个单位的合作来得正是时候，这也与国行在去年11月成立的金融教育网络的举措是一致的。

他呼吁国内打造更多跨部门和机构的合作，以期提升人们对理财教育的影响。

他说，这方面的合作可以透过不同的平台进行，包括政府机构、学府、家庭、职场、金融服务行业等。

他指各方在这方面扮演举足轻重的角色，并形容这是一条漫长的路，需要各方大量的资源和坚持。