积极迈向上市目标 亿联与SWS资本公布合并 北马新闻

（大山脚7日讯）槟州华堂署理主席兼家具制造商SWS资本集团执行主席丹斯里陈坤海表示，亿联企业（马）有限公司与SWS资本已对外公布合并计划，以积极迈向上市目标。目前在等待有关当局的批准；他也披露，未来将委任董事经理张汉川出任集团首席执行员。

陈坤海表示，数年前开始关注亿联，指该企业当初以10万令吉资本起家，发展至如今超过1亿令吉营业额的成功企业，杰出的表现有目共睹。

他说，亿联企业成立23年来，不仅离职率低，员工们更是敬业乐业，将亿联视为第二个家，团队精神令人佩服。

同时，他也赞扬张汉川，凭着不断创新与改革思维成功带领亿联走向国际市场。

陈坤海是在周五于联袂槟州华人大会堂经贸组、青年团与马来西亚创业促进会（PUMM）一行约40人的企业参访活动上，如是表示。

亿联企业（马）有限公司董事经理兼创办人张汉川指出，该企业生产的塑料产品不含双酚A（BPA free），遇热不会产生有害化学物质，是消费者安心购买使用的塑料产品。

目前，亿联生产的家居塑料产品多达3000多种，是国内家家户户熟为人知的制造商，也成功拓展业务至海外28个国家。

同时，亿联产品亦获美国食品药物管理局（FDA）食品法规认证，并获得授权在马来西亚分销指定的“迪斯尼”和“华纳兄弟”品牌家居塑料产品。

会上，张汉川分享亿联企业文化着重“以人为本，以诚为业，与时并进”，对待员工不分等级一视同仁，并提供内部训练，以期制造团队气势并赋予正能量，给予员工目标、安全感、成就感及归属感才能留住人才。

另一方面，槟州华堂经贸组主任郑文胜也在会上赠送纪念品予张汉川；出席者尚有亿联企业（马）有限公司董事王少华、槟州华堂经贸组副主任王健贤、青年团团长郑暐章及创业促进会副会长陈伟煌等。