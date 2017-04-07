竹帘毫无预警被拆除 老夫妇冀当局维修损坏墙壁 北马新闻

（槟城7日讯）“如果我们真的收到通知信，难道我们会明知故犯吗？”

一对老夫妇，江钊韦（80岁）及吴织秀（75岁）声称在本头公巷从事药材店生意22年，向来都使用广告竹帘充当遮风挡雨及防晒作用，但昨天在毫无预警下被槟岛市政厅执法人员拆除，而且墙壁无故受损更让老妇痛心不已。

老夫妇昨天因为要到医院复诊，因此没有开店营业，而今早邻居向夫妇们告知，昨天上午约11时有槟岛市政厅执法人员前来拆除药材店的广告竹帘。

夫妇不甘刚更换约5年的广告竹帘在槟岛市政厅毫无预警下拆除，因此老妇吴织秀周五下午召开记者会时指出，她是今早回到店面才发现竹帘被拆，而邻居有向她解释是因为竹帘遮挡到罗里的视线及去路才被拆除。

她直言，这个竹帘才更换约5年就被拆除，而且一个竹帘花费千多令吉购买，现在这个遮风挡雨的竹帘再也无法帮助两人遮阳了。

她说，据她了解，只有他们夫妇店面的广告竹帘被拆除，而且也只有他们没有接到通知信。

“我们没有收到任何槟岛市政厅发出有关要拆除非法广告牌的通知信，如果我们真的收到，难道会明知故犯吗？我们一定会拆下来的。”

她疑惑表示，为何执法人员可以在业者不在的情况下拆除业者的竹帘？而且墙壁受损应该由谁来负责？“我们非常不满意执法人员悄悄来偷拆竹帘。如果真的是非法竹帘，应该给我们罚款就好，而不是直接拆掉。”

她坦言，她确实不知道有古迹区商业招牌漂白计划，而且她向光大区郑来兴州议员了解，对方也说没有问题。她无奈说，现在才知道是太迟了，所以只好默默接受，而现在她只希望有关当局负起责任补回损坏的墙壁，他们声称也不会再装上竹帘。

槟岛市政厅公共卫生小组和古迹部联手合作，从2015年7月1日起至2016年6月3日展开漂白计划，以整顿古迹区内不合格的商业招牌，改善城市景观。市政厅规定，古迹区的所有双层老屋的招牌必须挂在上层及下层之间的部分，不可以遮盖窗口。

游客乱丢垃圾老夫妇接罚单

老夫妇投诉游客乱丢垃圾导致他们被执法人员开罚单，更感叹执法人员没有让他们解释的机会。

吴织秀生气说，前来游玩的游客很喜欢把吃完后的垃圾随地乱丢，就算店外有准备垃圾桶，也不会使用。

她表示，就在3月28日，因为游客把该店售卖的冰淇淋塑料袋丢在路旁，因此被市政厅执法人员开出250令吉的罚单。

“他们（执法人员）都没有给我们解释的机会，说是因为这是我们售卖的冰淇淋品牌，所以就直接开罚单给我们，而我们现在只好每天拾垃圾，以免再遭开罚单。”

吴织秀：维持生计却遇阻碍

老夫妇流泪想起22年前被迫办理来到本头公巷经营生意，现在两人都患病在身，只是想要做点生意维持生计，却没想到遇上这么多阻碍。

老妇吴织秀指出，药材店已经营约50多年历史，早前是在新光大一带经营，但因为要让市区发展，因此他们被迫迁离到本头公巷继续做生意。

她流泪说，在本头公巷经营22年来都没有面对风浪，只是两夫妇老了更是容易患病，而现在又要面对执法人员无故拆除竹帘。“丈夫现在行动不方便，而我现在有心脏病，胃部生瘤，肾脏也不好，真是雪上加霜。”

她补充，他们会继续做生意只是为了要维持生计，帮补一些生活上的开销及医药费。

“拆除的是广告布条” 王耶宗：业者撒谎

针对本头公巷业者投诉执法人员拆除店外的竹帘，槟岛市议员王耶宗直言，业者根本就是在撒谎，因为执法人员拆除的是广告布条，并非业者所说的竹帘。

他回应，根据记者提供的谷歌照片是2014至2015年的旧照，而在该厅执法人员的调查后发现，执法组所拆的是拥有广告性质的布条，而且有图为证。

他说，该名业者所讲的并非事实，因此不能相信业者所说的一切，因为都是谎言。