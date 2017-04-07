林冠英：355法案成功提呈 马华民政已遗臭万年 北马新闻

（槟城7日讯）槟州首长林冠英认为，355法案在国会成功被提呈，国阵非伊斯兰教的成员党，包括马华及民政已“遗臭万年”。

他强调，有关法案在国会提呈，马华、民政及国阵非伊斯兰教成员党“确实”为祸首及罪人。他希望有关的国阵成员党能为上述法案的在国会提呈，给予交代。他认为，上述法案不需要讲“最后一里路”，因为在这法案在国会提呈，已是“最后一里路”差不多要走完。

他透露，在国会当天，行动党及在野党的国会议员质问、抗议及反对，但却没有看到任何一个马华国会议员抗议及反对。

遗憾国阵没严正看待“先奸后娶”论

林冠英感到遗憾，国阵高层领袖没有严正看待沙布汀“先奸后娶”言论的问题。

他说，有关言论已引起人民，特别是女性的愤怒，而槟州政府爱护女性，保护女性，并要确保强奸女性或少女的方面受到法律制裁。他重申，槟州政府将会继续要求对沙布汀采取行动，把对方开除，以及如果有需要，于下月召开的州议会，将会提呈一项动议，对沙布汀作出谴责。

他解释，这是因为对方发表的言论是完全不能被接受，而对方为槟城人，以及目前也是槟州的国会议员。他认为，这对槟州来说，是“令人蒙羞”及“不光彩”。