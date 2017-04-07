林冠英：耗资千万元翻新玛央广场 转变为全球商业服务中心 北马新闻

（槟城7日讯）槟州首席部长林冠英强调，具有增长潜力的全球商业服务工业需要一个有利的营商环境来持续发展，为了迎合槟城知识型企业业务的拓展，槟州政府将耗资1000万令吉来翻新玛央广场（MAYANG MALL），将其转变成为理想的全球商业服务中心。

他透露，翻新工程将包括整修建筑主要门面，改善共享设施，和最主要的提升基础设施，以达到马来西亚电子经济机构（MDeC）的多媒体超级走廊网络中心的标准。他说，2018年1月翻新工程完成后，将会有总面积达11万平方英尺的办公空间。除了基础设施外，这座位于峇央峇鲁商业区中点的建筑，也将与目前槟城大部分全球商业服务或共享服务外包企业，和两百多家拥有马来西亚多媒体超级走廊地位公司所坐落的槟城网络城（Penang Cyber City）拥有完美的联接。槟城目前是马来西亚拥有第二多马来西亚多媒体超级走廊地位企业的州属。

他认为，玛央全球商业服务中心GBS Mayang机会实际上是槟城州为投资者提供有利企业发展和留住人才良好营商环境总发展规划的其中部分。他指出，第二阶段的发展，暂时称为“GBS by the Sea”的计划将在峇六拜工业园第四区段推出。

他是周五在玛央广场全球商业服务中心计划推展仪式上，致词如此指出。槟州发展机构总经理拿督罗斯里也在仪式上向林冠英汇报计划详情。