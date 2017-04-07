耗资3000万建立槟州艺术专区 首长：打造全球最大“货柜城” 北马新闻

（槟城7日讯）槟州首长林冠英透露，槟州政府将耗资3000万在乔治市市中心内建立一个槟州艺术专区（PENANG ARTS DISTRICT），简称为PAD。

他强调，有关的艺术专区，将会把槟州打造成为专为艺术及文化而设，全球最大的“货柜城”。他指出，在计划中，有关艺术专区原定将设于社尾万山旧址，但由于在槟州交通大蓝图中，有关地区将设立轻快铁车站，所以有关艺术专区才改为在红灯角海墘地区建立。

他继透露，有关计划的图测已提呈槟岛市政厅，目前有待获得批准。他认为，崭新概念的经济发展推动模式，将会把槟州打造成为一个国际及智慧城市，以及也能促进经济的成长。他重申，槟州将全国唯一以文化艺术来推动经济发展的州属。

他是于周五在今旅酒店为龙妍燕立体画画展主持开幕仪时，如此指出。龙妍燕在开幕仪式上也现场示范“速画”，在3分47秒内完成林冠英的速描，然后将她的画作赠送予槟首长。龙妍燕立体画画展将于周末，即本月8日、9日、16日、29日、30日在今旅酒店举行，时间为上午10时30分至下午5时，入场为免费。