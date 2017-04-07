非国阵选区发展计划取消 倪可敏：违反民主原则 国内新闻

（怡保7日讯）行动党甲巴央区州议员倪可敏揭露，房屋及地方政府部全国总监今年3月向地方政府发出信函，所有非国阵选区的地方政府计划都会被取消，已批准的拨款也被撤销，为违反民主制度的做法。

他指出，如果反对党当选的选区获得拨款进行的发展必须终止，对人民将有欠公平，也违反民主原则。

也是霹州行动党主席的倪可敏是于周五霹州议会休会后召开新闻发布会上指出，这项信函是在3月17日发出，并将要求马来西亚反贪污委员会介入调查。

他说，他不排除委任律师入禀法庭，要求撤销相关指示。

他提及，实行有关措施的房屋及地方政府部长诺奥马思想落伍，并认为公务员薪金来自人们，应该为民服务，并非政党。

较早前，他在参与霹州苏丹施政御词的辩论时指控霹州务大臣赞比里发表雪州务大臣机构及槟州首长机构没有向议会提呈账目，是一项谎言，引发议会朝野议员出现互相谩骂的场面。

原本在议会厅外的大臣赞比里，此时也进入会议厅。朝野议员互相指责对方为骗子，议会陷入谩骂声中长达10分钟。